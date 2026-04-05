Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

El verdugo de Al-Qadisiyah se alza con el trono de Tony y acaba con el resplandor de Ronaldo

Al Ittifaq vs Al Quadisiya
Al Ittifaq
Al Quadisiya
1ª División
Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
J. Quinones
C. Ronaldo
I. Toney
Arabia Saudita
México
Portugal
Inglaterra

Un nuevo doblete lleva al astro mexicano a lo más alto

El mexicano Julián Quionis, delantero del Al-Qadsia, siguió ofreciendo actuaciones espectaculares esta temporada tras marcar un magnífico doblete ante el Al-Ittifaq el domingo por la noche.

Quionis marcó un doblete en la noche de la derrota ante el Al-Ittifaq (2-3), en el marco de la jornada 27 de la Liga Roshen de Profesionales.

Con este magnífico doblete, Quionis elevó su cuenta a 26 goles, situándose en cabeza de la clasificación de goleadores de la Liga Roshen de Profesionales, empatado con el inglés Ivan Toney, estrella del Al-Ahli de Yeda.

Lee también... Vídeo: Al-Faraj pronostica el campeón de la Liga Roshen... y sorprende al Al-Hilal

El brillante rendimiento de Kenionis eclipsó el del legendario portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, quien también marcó un doblete en la misma jornada, con el que llevó a su equipo a la victoria sobre Al-Najma (5-2).

La presente temporada está siendo testigo de una reñida lucha por el liderato de la clasificación de goleadores de la competición, ya que Ronaldo se ha alzado con la Bota de Oro en las dos últimas ediciones al marcar 35 y 25 goles, respectivamente.

Anuncios