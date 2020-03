La polémica del VAR: Si fue penalti y no había fuera de juego de Vidal

Los culés se adelantaron con una jugada controversial en el Camp Nou ante la Real Sociedad.

Iban casi 80 minutos de partido cuando el y la empataban sin goles en el Camp Nou. Un ataque del conjunto vasco acaba con un remate que pasa cerca de la portería de Ter Stegen, pero el colegiado, Martínez Munuera, impide que el portero alemán reanude el juego velozmente. ¿La razón? Melero López, el árbitro principal en la sala VOR, estaba revisando una posible mano de Le Normand de hacía varios segundos y en el área de Remiro. Luego de consultar con el monitor que está junto al campo, el colegiado marcó penalti y Messi lo cambió por gol.

El árbitro no lo vio en primera instancia, pero lo confirmó en la pantalla del VAR. Ha tenido que ir el juez principal a revisar en el monitor del videoarbitraje una acción anterior al contragolpe donostiarra: cuando Piqué va a rematar un centro, no llega a conectar el balón, pero el despeje hace que el cuero toque en Le Normand con el antebrazo. Los jugadores de la Real Sociedad no se lo podían creer... Messi sí lo creyó y puso el 1 a 0 en favor de los catalanes. El Barcelona, de esa manera, se adelantó en un encuentro que tenía muy complicado. Estaba igualando en casa y perdía la posibilidad de subirse a la cima de , propiedad de un que juega el domingo.





¿VIDAL ESTABA EN FUERA DE JUEGO?

El mediocampista chileno Arturo Vidal pudo haber estado en fuera de juego cuando empezó la jugada que derivó en el penalti. El árbitro determinó que no lo estaba y por eso se acabó pitando la pena máxima.

El excolegiado Eduardo Iturralde González, colaborador de la Cadena SER, explicó en Carrusel Deportivo por qué no existe fuera de juego de Vidal.

"Está detrás de toda la defensa y deja que despeje el defensa, no interfiere ni en ese defensa ni en el juego. Por estar en posición de fuera de juego no quiere decir que se sancione"

El exárbitro explica los cuatro supesto en los que se señala fuera de juego y por qué está bien aplicada la norma y validado el penalti posterior.

Dada la polémica el excolegiado grabó un pequeño vídeo que colgó Carrusel Deportivo en redes sociales para explicar la jugada.

Cabe recordar que el cuadro azulgrana se ha impuesto en cada uno de sus últimos 21 partidos en casa ante la Real Sociedad en LaLiga, dejando su puerta a cero en 12 de ellos. La última vez que puntuó el conjunto donostiarra en el Camp Nou en la competición fue en abril de 1995 (1-1).