El Valencia, sin fichajes a pocos días de comenzar LaLiga

Además, el equipo ha perdido jugadores clave como Ferran Torres, Dani Parejo o Francis Coquelin.

Se intuía que la temporada 2020/2021 en el CF iba a ser complicada. La mala clasificación de la temporada anterior, sumada a los problemas económicos del club hacían presagiar un futuro incierto, pero la realidad está superando claramente a las malas expectativas.

A tan solo unos días de la vuelta de , el equipo sigue sin haber ejecutado ni un solo fichaje, y no será porque la plantilla esté cerrada, ya que ni muchísimo menos es así.

Las bajas de titulares clave han debilitado aún más el equipo

Además, a la falta de fichajes se han unido las bajas de tres jugadores clave de la temporada pasada. Ferran Torres se marchó al Manchester City por una cifra entorno a los 30 millones de euros contando las variables, mientras que Coquelin y Parejo se marcharon al . El francés por tan sólo 8 millones de euros y el capitán libre, tras concederle el club la carta de libertad. Además, jugadores como Cillessen, Piccini, Gameiro o Cheryshev están en el mercado y el club espera poder traspasarlos antes del 5 de octubre.

Un central, dos medios y un delantero, prioritarios

Ahora mismo, y suponiendo que no se marche ningún jugador más, el Valencia necesita un defensa central, un par de centrocampistas y un delantero. Varios son los nombres que han sonado hasta la fecha. Diogo Leite, Germán Pezzella, Etienne Capoue o Borja Mayoral han llenado hojas como posibles fichajes del club 'che', pero la realidad es bien distinta, y no es otro que en las arcas del club no hay ni telarañas para hacer frente a estas operaciones.

Javi Gracia hace lo que puede con lo que tiene ahora mismo

Con eso y con todo, Javi Gracia ha tenido que hacer malabares en esta pretemporada y aún así ha conseguido formar un bloque que ha dado sensación de seguridad en los partidos amistosos. En vista de que los primeros fichajes no parece que vayan a llegar pronto, a Gracia le tocará arar con estos bueyes. No es de extrañar que los Hugo Guillamón, Vicente Esquerdo o Yunus Dimoara tengan mucho más peso esta temporada de la que se preveía. Quizá sean ellos los 'fichajes' de esta temporada, pero la realidad, a tan solo cuatro días de debutar contra el , es que el Valencia no ha conseguido ni un solo refuerzo con el que afrontar una nueva y durísima temporada. Que no pase nada.