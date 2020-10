El Valencia cierra un mercado desastroso: de club histórico a SAD histérica

Javi Gracia, profundamente desencantado y dolido, pedirá explicaciones al club por un mercado tan desastroso como surrealista

¿Ha sido el peor mercado de la historia contemporánea del CF? La respuesta es sencilla: Rotundamente, sí. Después de 8 salidas de futbolistas, de haber traspasado o cedido a varias de las grandes estrellas de la plantilla que ganó la con Marcelino García Toral - Parejo, Rodrigo, Coquelin y Ferran, entre otros-, después de recaudar 60 millones de euros y ahorrarse otros casi 20 en salarios, el Valencia no ha sido capaz de fichar absolutamente a nadie. Hacía 18 años que el Valencia CF no se gastaba ni un sólo euro en fichajes. Había que remontarse al año 2002 para recordar un mercado tan pobre como el actual. Claro, que las comparaciones son odiosas, porque ese año el Valencia CF de Rafa Benítez venía de ser campeón de Liga. Cualquier tiempo pasado fue mejor.

Peter Lim, máximo accionista del club, no ha querido potenciar al primer equipo y las gestiones de este mercado, lideradas por el presidente Anil Murthy y por la dirección deportiva de Miguel Ángel Corona,han visto cómo todos los posibles fichajes y las potenciales operaciones de refuerzo se iban cayendo, una a una, hasta quedar en la nada. Javi Gracia, el entrenador del equipo ché, está profundamente decepcionado por la línea de actuación del club, que considera incomprensible. Cuando firmó por el Valencia, Gracia sabía que no sería una temporada sencilla y que iban a salir varias 'vacas sagradas' del vestuario, pero le prometieron refuerzos que no han llegado y siente que la plantilla ha quedado extremadamente debilitada.

Operaciones que parecían cerradas nunca acabaron de cerrarse, fichajes que estaban apalabrados terminaron por esfumarse y jugadores que iban a llegar al club se cansaron de esperar al Valencia y acabaron firmando por otro club. Nombres como los de Pepe Reina, Borja Mayoral, Yangel Herrera, Diogo Leite, Daniele Rugani, Joaquim Andersen o Raúl Guti, entre otros, acabaron sonando para no llegar jamás a la capital del Turia, para cólera de los aficionados valencianistas. Por no hablar del "no" a Etienne Capoue, petición expresa de Gracia, que llegó a involucrarse personalmente para concencer al jugador viendo cómo el club fue incapaz de pagar una mínima cantidad para conseguir su cesión.

Está previsto que se celebre un cónclave entre Anil Murthy, Miguel Ángel Corona y Javi Gracia para analizar lo sucedido este verano y trazar las líneas maestras del futuro inmediato. Sin fichajes y sabiendo del descontento generalizado entre la afición, el panorama no parece el ideal para trabajar y superarse. Gracia está muy decepcionado con todo lo sucedido y pedirá explicaciones. El técnico navarro le pedirá a su plantilla que siga trabajando y compitiendo de la mejor manera posible, con profesionalidad absoluta, pero a nadie escapa que el potencial actual de esta plantilla, que es bastante inexperta, no es el adecuado para un club de la caregoría e historia del Valencia CF. Tras un mercado como este, jugar la próxima temporada en Europa sería una gesta.

Más allá de eso, la sensación en Valencia es que la situación es grave y la afición está de uñas con la propiedad. Existe preocupación por la figura de Javi Gracia y nadie desea que se cumplan los rumores sobre su posible dimisión. Si Gracia pega el portazo, agravaría aún más la crisis de un club histórico que, de la mano de Meriton, se ha convertido en una SAD histérica.