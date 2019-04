El United contraataca: no tira la toalla por Pogba y quiere retenerle

Pieza clave, estudian una mejora de sueldo y devolverle la capitanía

No para de relacionarse a Paul Pogba con el , pero el quiere retenerle a toda costa. Y aunque a cada día que pasa, parece que Pogba está más cerca del Bernabéu, "los diablos rojos" van a poner toda la carne en el asador para conseguir que el francés siga en Old Trafford. Quieren que todo el proyecto deportivo gire en torno a él y están dispuestos a ofrecerle mejores condiciones económicas y sobre todo, darle un plus de confianza en el vestuario. ¿Cómo? Pues según publica "Mirror", quieren devolverle la capitanía.

Desde que José Mourinho le arrebató la capitanía tras su sonado desencuentro, Antonio , David de Gea y Chris Smalling han llevado el brazalete de capitán. Sin embargo, Ole Gunnar Solskjaer considera que una de las claves para que Pogba se sienta como lo que realmente es, el líder de la plantilla en el campo, es devolverle los galones que le quitó en su día Mou. Pogba ha anotado16 goles y 11 asistencias en 41 encuentros, siendo el más destacado en la reacción del United tras el despido de Mourinho. Y ahora el United quiere corresponder a ese estatus, dándole la capitanía.

Por si eso no bastase, como "Poderoso Caballero es Don Dinero", en Old Trafford también planean, según varios medios de comunicación, mejorarle el contrato y convertirle en el jugador mejor pagado de la plantilla, por delante del chilenoi Alexis Sánchez, hasta ahora el mejor pagado de "los diablos rojos". ¿Serán estas dos medidas suficientes como para convencer a Pogba de no irse en verano? Parece difícil, pero está claro que la idea dle United es no tirar la toalla por un jugador que es suyo, que tiene contrato en vigor y que tiene un precio de mercado de unos 140 millones de euros, una cifra nada desdeñable.

Ahora, el gran reto deportivo de Pogba pasa por seguir centrado en su club y por luchar para eliminar al FC en el Camp Nou. Una empresa muy complicada, pero aún posible.