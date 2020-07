El TSXG no ve indicios de delito contra la salud pública por parte del Fuenlabrada, LaLiga y Tebas

Noticia de impacto para el fútbol español, que todavía sigue bajo los efectos del partido suspendido entre Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada, de la Lisg SmartBank. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado a través de las redes sociales que la magistrada titular no ve por el momento que existan indicios en la comisión de un delito contra la salud pública ni de desobediencia con encaje en el Código Penal

#casofuenlabrada Polo momento, entende a maxistrada titular do órgano que non existen indicios da comisión dun delito contra a saúde pública nin de desobediencia con encaixe no Código penal