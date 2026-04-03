El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se enfrenta a una difícil decisión a la hora de elegir al titular en el lateral izquierdo, según informa un medio español.

El diario español «Marca» ha informado este viernes de que Ferran García, Álvaro Carreras y Ferland Mendy compiten por hacerse con un puesto en el once inicial, de cara al esperado partido contra el Bayern de Múnich y a la fase decisiva de la Liga.

Lea también

Veredicto definitivo... La justicia alemana resuelve el caso de las publicaciones de Al-Ghazi sobre Gaza

A pesar de la debacle de Bosnia... El Barcelona está decidido y Bastoni da su respuesta

Europa y el racismo: Inglaterra destaca en la lucha... y Yamal sufre la debilidad de Vinícius

El diario madrileño destacó que Carreras ha gozado de gran confianza a lo largo de toda la temporada, mientras que Ferland Mendy siempre despierta expectativas, siempre que su estado físico le permita jugar.

Por su parte, Ferran García ha demostrado en las últimas semanas que responde con fuerza cuando tiene la oportunidad de jugar con continuidad, lo que deja a Arbeloa en la encrucijada a la hora de elegir la opción más adecuada para este puesto.

El Real Madrid se prepara actualmente para enfrentarse a su anfitrión, el Mallorca, mañana sábado en La Liga, antes de un partido de vital importancia, en el que recibirá a su rival, el Bayern de Múnich, en el Clásico de Europa, el próximo martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el estadio Santiago Bernabéu.