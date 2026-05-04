El tribunal dicta sentencia en el procedimiento de urgencia sobre el «pasaportegate»: graves consecuencias para el NAC

El partido entre Go Ahead Eagles y NAC Breda no se repetirá. El club de Brabante anunció que el tribunal respaldó a la KNVB.

La semana pasada, el NAC presentó un recurso de urgencia tras considerar que el Go Ahead Eagles alineó indebidamente a Dean James en el partido.

El equipo, actual decimoseptimo de la VriendenLoterij, pedía la repetición del encuentro que perdió 6-0.

El tribunal de Utrecht falló a favor de la KNVB.

Tras la sentencia, el NAC desciende de forma virtual de la Eredivisie, pues se sitúa a seis puntos del Telstar, 16.º con diferencia de -10, mientras que el NAC tiene -25.