El reto del Lille: Cómo el equipo más joven de la Ligue 1 aspira a la Champions League

El equipo de Christophe Galtier brilla en la Ligue 1 este año, con un ataque jovencísimo que ha llamado la atención en toda Europa.

Cuando Christophe Galtier se hizo cargo del Lille tres días antes de la Navidad de 2017, se encontraban en crisis,estaban en la zona baja y se no podían firmar jugadores en la siguiente ventana de fichajes debido a su delicada situación financiera.



Apenas un año después, el mismo club ocupa el segundo lugar en el campeonato en Francia y luchará por jugar la Champions League. Solo los líderes de la liga, el Paris Saint-Germain, han marcado más goles que el equipo de Galtier y sólo el equipo del Parque de los Príncipes ha concedido menos. El secreto de un cambio tan notable ha sido simple: Galtier ha confiado en una línea ofensiva muy joven que ha iluminado Le Championnat.



El Lille ha tenido el lujo relativo de poder organizar un equipo estable esta temporada, con pocas preocupaciones de lesiones y sanciones, por lo que su once ha sido fácil de predecir. Liderando la línea juegan Rafael Leao, apoyado por un trío que forman Nicolas Pepe, Jonathan Ikone y Jonathan Bamba. Mientras tanto, en el centro del campo, Xeka y Thiago Mendes son los directores de orquesta.



Obtener lo mejor de Pepe ha sido vital en su éxito. Antes de que Galtier llegara la temporada pasada, el ex delantero de Angers estaba siendo utilizado por el centro, una posición en la que nunca se ha visto cómodo.

Ahora, con su papel más natural en la banda, ha disfrutado de una gran te,porada, marcando 16 goles y dando ocho asistencias para que sea uno de los delanteros más en forma en el fútbol europeo. Solo Kylian Mbappe y Edinson Cavani han marcado más goles en la Ligue 1 esta temporada que Pepe, al que ya vigilan de cerca Barcelona, ​​Arsenal, Paris Saint-Germain y Bayern Munich.



Incluso Galtier es pesimista acerca de mantener su estrella en medio de tal interés: "¿Cómo puedes retener a un jugador cuando los clubes importantes lo quieren?"



El éxito de Lille en esta temporada, mientras tanto, se debe a su éxito en el mercado de fichajes, en el que se apresuraron a firmar como agentes libres Bamba y Leao el verano pasado, ambos delanteros prometedores que estaban sin contrato por diferentes razones.



Bamba fue uno de los jóvenes más talentosos de Saint-Etienne en años, pero después de una pelea con el club, dejó que su contrato se agotara. Galtier, el entrenador desde hace mucho tiempo en el Loira, vio la oportunidad y se abalanzó a por un jugador que se ha acomodado rápidamente en el primer equipo, anotando nueve goles.

Mientras tanto, Leao, que ha sido etiquetado como el 'Mbappe portugués', eran más difícil de fichar, con numerosos clubes que luchaban por su firma. El LOSC ganó la carrera para hacerse con el delantero, que tuvo un comienzo lento pero ha explotado desde diciembre, marcando seis goles y asistiendo en uno más.



De manera crucial, ha aportado una dimensión adicional a la obra de Lille, que tenía una tendencia a confiar demasiado en la anotación a ritmo abrumador de Pepe y Bamba. Los equipos habían comenzado a taparlos, pero con el joven luso ha vuelto a a convertir el ataque en temible.



Mientras tanto, el mediapunta es el ex del PSG Jonathan Ikone, un joven de 20 años de Bondy que firmó en el verano de 2018. A menudo considerado un jugador frustrante porque sus habilidades técnicas obvias no se tradujeron en los números decisivos que se esperan de 10, es otro de los que ha crecido en esta temporada, habiéndose beneficiado de contar con un delantero puro como Leao. Cinco asistencias y dos goles representan una mejora en ambas categorías con respecto al último curso, y existe la sensación de que aún hay más por venir.



Dado que los cuatro atacantes tienen una edad promedio de 20,75, los mediocampistas Xeka (24) y Thiago Mendes (26) parecen tener una experiencia muy positiva en comparación. El dúo, sin embargo, ha apuntalado el éxito ofensivo de Lille, que ofrece un buen equilibrio en el mediocampo, donde ambos son capaces de ganar la posesión pero también de usarla con inteligencia.



De hecho, Lille posee el equipo más joven en la Ligue 1 con una edad promedio de solo 23.8 años, pero a partir del fútbol que han producido esta temporada, no hay signos de inmadurez.



Galtier ha logrado un maravilloso equilibrio en todo su equipo, que continúa evolucionando semana a semana en una tendencia al alza y seguramente continuará haciéndolo hasta el verano; es probable que tengan que defenderse de una gran cantidad de clubes interesados en en sus numerosas estrellas jóvenes.