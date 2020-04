El Tottenham se plantea vender a Kane en 227 millones de euros

El Daily Mail asegura que los Spurs valoran convertir al delantero inglés en el fichaje más caro de siempre este mismo verano.

El de José Mourinho valora para este verano la venta de su máxima estrella, el delantero inglés Harry Kane, y espera convertir al punta británico en la venta más cara de la historia. Así lo ha informado este domingo el 'Daily Mail'.

De acuerdo con aquella información, los Spurs ya habrían tasado a Kane para traspasarle a cualquier club que pregunte por él. ¿El precio? Unos 227 millones de euros que convertirían al atacante en el fichaje más caro de siempre, superando los 222 'kilos' que pagó el Paris Saint-Germain para sacar a Neymar del FC en 2017.

Es preciso señalar que el es uno de los clubes que ha estado en los últimos años relacionado con el jugador de la Selección inglesa, aunque se espera que el está siendo vinculado como posible destino del futbolista de 26 años.

Y si bien el Tottenham perdería a su gran goleador con la salida de Kane, ingresaría una enorme suma de dinero que le permitiría afrontar de otra manera el pago del nuevo estadio, que está valorado en 1.136 millones de euros).

Cabe recordar que, hace algunas semanas, Kane había dejado la puerta abierta para su salida de Londres. Indeciso sobre su futuro en el Tottenham, dijo que su decisión depende de si el club puede progresar. El internacional inglés está en el club desde que se unió a su academia en 2004, pero no ha podido ganar ningún título con el club a pesar de convertirse en un atacante estrella.

El equipo del norte de Londres logró por última vez un trofeo en 2008, derrotando al por 2-1 en Wembley para ganar la Copa de la Liga. La derrota en la final de la Liga de Campeones la temporada pasada ante el es lo más cerca que el club ha estado de repetir un título importante desde entonces.

Antes de la suspensión de todo el fútbol europeo a mediados de marzo debido al brote de coronavirus, el equipo de José Mourinho estaba octavo en la Premier League y había sido eliminado de todas las demás competiciones, incluyendo la .

Kane, sin embargo, no juega desde enero después de desgarrarse los isquiotibiales ante el . Está ahora casi en forma nuevamente después de esa lesión, pero había puesto en duda su futuro con los Spurs tras responder las preguntas de sus fanáticos en una transmisión en vivo de Instagram con el ex mediocampista y actual colaborador en Sky Sports Jamie Redknapp.

"Obviamente me hacen mucho esta pregunta", decía Kane, quien muchas veces ha sido relacionado con el Real Madrid. "Es una de esas cosas, que no podía decir que sí y que no podría decir que no. Amo a los Spurs, siempre amaré a los Spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top".

Y agregaba: "Quiero convertirme en uno de los mejores jugadores, por lo que todo depende de lo que suceda como equipo y de cómo progresemos como equipo. No es definitivo que me vaya a quedar aquí para siempre, pero tampoco es un no".

Kane actualmente ocupa el puesto 13 en la lista de goleadores de todos los tiempos de la Premier League con 136 dianas, con el ex delantero del Newcastle Alan Shearer en la cima de la tabla de clasificación, con 260. El delantero de los Spurs se está acercando a los diez primeros, pero el máximo anotador de todos los tiempos de la competencia lo instó recientemente a considerar alejarse del club para ganar trofeos.