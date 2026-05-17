El Tottenham Hotspur recibe un gran impulso en su lucha por evitar el descenso

El West Ham United está al borde del descenso. El equipo de Nuno Espíritu Santo perdió 3-1 en su visita al Newcastle United y, con un partido por jugar, permanece en el puesto 18 de la Premier League.

Con Sven Botman de titular, las intenciones del Newcastle quedaron claras desde el inicio. Harvey Barnes y Nick Woltemade gozaron de ocasiones hasta que, en el minuto 15, Barnes centró y Woltemade marcó.

Poco después, William Osula aprovechó los espacios tras la defensa y definió con calma para el 2-0.

El West Ham, con un activo Crysencio Summerville, apenas reaccionó y solo creó peligro mediante Taty Castellanos, mientras que Bruno Guimarães rozó el cuarto. En el 65’, Osula culminó otro contraataque para sentenciar: 3-0.

Sin embargo, Castellanos respondió al instante: un saque de puerta largo de Mads Hermansen rebotó una vez y el argentino superó con habilidad a Nick Pope: 3-1. Luego Castellanos acertó el larguero, pero el Newcastle resistió.

El descenso parece inevitable para el West Ham, que solo tiene pendiente recibir al Leeds United. El Tottenham, dos puntos por encima de la zona de peligro, aún jugará contra Chelsea y Everton. El Newcastle, undécimo con 49 puntos, apenas conserva opciones europeas.