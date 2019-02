El técnico de Marathón criticó el arbitraje del Motagua-Olimpia

Primera División de Honduras: Aunque fue un partido ajeno a su equipo, Vargas se mostró disconforme por la labor de Melvin Matamoros en el clásico.

Héctor Vargas cuestionó el arbitraje de Melvin Matamoros por su actuación en el clásico del fin de semana entre Motagua y Olimpia, por no haber cobrado una clara infracción de Elmer Güity sobre Kevin López.

En este sentido, el entrenador de Marathón llamó a corregir los fallos de los colegiados y apuntó también hacia ciertas "influencias" por parte de algunos clubes para presionar a los referees.

"Me parece que hay cosas evidentes. El penal de Matamoros fue equivocación grosera, no se pueden equivocarse tan así, no podemos decir que todo está bien porque entonces no vamos a mejorar. Hay que apuntar y corregirlo", expresó el técnico de uno de los líderes del Clausura junto al Ciclón Azul.

Justamente, el próximo 16 de febrero Marathón recibirá a Motagua en duelo de candidatos. En diálogo con el sitio diez.hn, el nacido en Ibarreta no quiso arriesgar sobre lo que pueda pasar con el arbitraje en ese partido. "Lo de Motagua viene de reiteradas ocasiones, inclusive en el campeonato de Real España. Saíd Martínez no sancionó dos penales como ese que no le pitaron a Motagua", criticó.

En la misma línea, Vargas ahondó: "Está relacionado con alguien que tiene un cargo en la Federación o en algo que está incidiendo. El tráfico de influencias está en todos lados".

Foto: DELMER MARTINEZ/AFP/Getty Images