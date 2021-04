El Superclásico de la pelota naranja: el día que River dio la vuelta olímpica en La Bombonera

El 6 de abril de 1986 se disputó uno de los duelos frente a Boca más recordados por los hinchas del Millonario, con Alonso como protagonista estelar.

Aunque no se tratara de una final o un partido decisivo, sin dudas fue uno de los Superclásicos que no se borrará jamás de la memoria de los hinchas de River. Se jugó hace exactamente 35 años, el 6 de abril de 1986, en La Bombonera, por la 36° fecha del Campeonato 1985/86: un mes antes, el 9 de marzo, el Millonario había goleado 3-0 a Vélez en el Monumental y se había asegurado el título cinco jornadas antes del final del certamen. Y nadie en Núñez pensaba dejar pasar la oportunidad de celebrarlo en la casa del máximo rival.

Desde la llegada hasta la tumultosa salida del estadio de Boca, el gran protagonista de la jornada fue Norberto Alonso. El día previo, el Beto se reunió con los demás referentes del plantel y acordó que darían la vuelta olímpica en Brandsen 805, a pesar del expreso pedido del presidente Hugo Santilli de que no hubiera grandes celebraciones (tal como lo había solicitado el Gobierno Nacional, a través de un telegrama enviado a las oficianas del club). Y así fue: antes del arranque del encuentro, hubo vuelta en la mismísima Bombonera.

"Me iban a a sacar con los pies para adelante, pero la vuelta olímpica la daba", aseguró Alonso varios años después, y contó detalles sobre ese momento único: "Me tiraron un candado... Entramos a la cancha, los alcanzapelotas eran de las barrabrava. Me peleé con varios de ellos, nos insultábamos. A ese equipo no lo asustaba nada. Dimos la vuelta olímpica. Después se jugó el partido y no hubo ningún problema".

Pero eso no sería todo aquel domingo, claro. Ese Boca-River tuvo la particularidad de que el primer tiempo se jugó con una pelota color naranja a pedido de Hugo Gatti: el Loco quería un balón que fuera fácilmente distinguible entre tantos papelitos blancos que caerían en la cancha. Nadie imaginaba que ese detalle marcaría a fuego la historia de amor entre el Beto y los hinchas del Millonario.

Cuando se cumplía media hora de la etapa inicial, el golpe inolvidable: un centro desde la derecha de Roque Alfaro encontró la cabeza de Alonso, que la cruzó con maestría ante la salida de Gatti. El festejo eufórico, con besos a la camiseta y mirada desafiante hacia las tribunas xeneizes, es casi tan recordado por los hinchas como el gol.

En el complemento, que se jugó con una tradicional pelota blanca y negra, nuevamente el 10 apareció para liquidar el partido con un tiro libre que, tras desviarse en la barrera, descolocó a Gatti. "Nos tuvimos que quedar un rato largo en el vestuario y después brindamos en la concentración del club", recordó la figura del partido.

Un tiempo después, aquel 6 de abril pasaría a la historia grande riverplatense no sólo por la vuelta olímpica en la cancha de Boca y la pelota naranja, sino también por tratarse del último Superclásico que jugó el Beto, que unos meses después le pondría punto final a su carrera.