El Spurs desperdicia una victoria vital por un penalti estúpido

El Tottenham Hotspur dejó escapar puntos valiosos el lunes por la noche en su lucha por evitar el descenso. El equipo de Roberto De Zerbi parecía encaminarse hacia la victoria ante el Leeds United gracias a un magnífico gol de Mathys Tel, pero un penalti de Dominic Calvert-Lewin estableció el 1-1 final en los últimos minutos, tras una falta innecesaria del propio Tel. El empate deja a los Spurs a dos puntos del West Ham, en zona de descenso.

De Zerbi repitió el mismo once, con Micky van de Ven, que en la victoria ante el Aston Villa. El Leeds, ya salvado, hizo dos cambios: entraron Brenden Aaronson y Dan James por Noah Okafor y Jayden Bogle. Pascal Struijk fue titular.

Los visitantes salieron con intensidad en el norte de Londres: a los dos minutos, Struijk cabeceó alto un centro de James y los Spurs sufrieron para superar la ordenada defensa del Leeds. El equipo local dominó la posesión, pero no generó ocasiones claras.

A los diez minutos, Richarlison dispuso de la primera ocasión clara, pero el exspur Joe Rodon evitó su remate. Pedro Porro lo habilitó con un gran pase en profundidad, pero el exdefensa de los Spurs, Joe Rodon, salvó bajo los palos. Poco después, el portero Antonín Kinsky despejó con apuros un potente cabezazo de Rodon en un córner.

El Tottenham dominó cada vez más a medida que se acercaba el descanso. Richarlison disparó, pero Ampadu bloqueó y Darlow atrapó. Luego, Porro casi marca tras un córner raso que Struijk despejó en la línea. También lo intentaron Bentancur y Palhinha, pero el marcador se mantuvo a cero al descanso.

Justo después del descanso, los Spurs por fin golpearon: un córner despejado de cabeza llegó a Tel, que controló y envió el balón al segundo palo con un magnífico disparo: 1-0. El tanto liberó a los locales, que poco después rozaron el segundo: Richarlison lanzó una volea desde cerca muy desviada.

Sin embargo, el Leeds no se rindió y apretó en el último cuarto de hora: Dan James disparó desde lejos fuera y el suplente Felix Nmecha aportó más dinamismo al ataque visitante. En el 70 llegó el giro: Ampadu recibió un golpe en la cara tras una chilena innecesaria de Tel en su área.

El árbitro Jarred Gillett dejó seguir el juego, pero tras consultar el VAR señaló penalti. Calvert-Lewin lanzó con fuerza al ángulo izquierdo y, aunque Kinsky adivinó la dirección, no pudo detenerlo.

En los minutos finales, los Spurs buscaron el triunfo con la ayuda de James Maddison, quien, recuperado de una larga lesión de rodilla, jugó por primera vez desde el 1 de mayo pasado.

Se añadieron trece minutos de descuento. El Tottenham dominó, pero el Leeds creó las ocasiones más peligrosas: en el 90+8, Kinsky desvió al larguero un disparo de Sean Longstaff. Un minuto después, Longstaff mandó el balón fuera desde cerca.