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FBL-POR-LIGA-SPORTING-GIL VICENTEAFP
Sydney Jordan

Traducido por

El Sporting se hace con el pase a la Liga de Campeones; el Benfica termina la temporada invicto en tercera posición

Sporting de Lisboa vs Gil Vicente
Sporting de Lisboa
Gil Vicente
Primeira Liga
Estoril vs Benfica
Estoril
Benfica

La Liga de Portugal ya asignó todas sus plazas europeas. El Benfica y el Sporting peleaban el segundo puesto, y el Sporting ganó 3-0, asegurando un lugar en la fase previa de la Liga de Campeones. Si es previa o acceso directo dependerá de otros resultados en Europa. El Benfica acabó la temporada invicto tras ganar 1-3 al Estoril Praia.

Estoril Praia – SL Benfica (1-3)

El Benfica comenzó concentrado y se adelantó a los diez minutos: Richard Ríos cabeceó un centro de Andreas Schjelderup tras un buen desmarque (0-1). 

A los 20 minutos ya ganaba 0-2 y 0-3. Alexander Bah dobló la ventaja tras rematar de cabeza un córner de Ríos al segundo palo. Un minuto después, Rafa Silva sentenció con un disparo raso al ángulo: 0-3. 

En el descuento, Peixinho, con un gran disparo lejano, marcó el 1-3.

Con este triunfo, el Benfica de José Mourinho termina invicto la Liga portuguesa por quinta vez; las cuatro anteriores acabó campeón. Esta vez finaliza tercero. 

Sporting CP – Gil Vicente FC (3-0)

Mientras tanto, en Lisboa el marcador permanecía 0-0 hasta que Pedro Gonçalves centró un córner al segundo palo. Quaresma, completamente solo, cabeceó al mismo palo: 1-0. 

Luis Suárez marcó el 2-0 con su 28.º gol de la temporada. Tras un rebote favorable, el delantero impactó el balón con la bota y lo colocó en el ángulo inferior derecho. En el 93’, Morten Hjulmand cerró el marcador 3-0. Gracias a este triunfo, Os Leões finalizaron segundos en la Liga Portugal.

El segundo puesto suele dar acceso a la fase previa de la Liga de Campeones, pero este año podría suponer una clasificación directa. Para ello, el Sporting depende del Aston Villa: si los Villans quedan cuartos en la Premier League y ganan la Europa League, el Sporting se clasifica directamente para la fase principal. El Benfica deberá disputar la fase previa de la Europa League. 

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