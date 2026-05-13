El Sparta recurre al Feyenoord en su búsqueda del sucesor de Maurice Steijn

Según el Algemeen Dagblad, René Hake, segundo de Robin van Persie en Feyenoord, podría sustituir a Maurice Steijn en el Sparta la próxima temporada.

Feyenoord ya preveía el interés de otros clubes por Hake. Said Bakkati, mano derecha de Steijn en Sparta, suena para incorporarse al cuerpo técnico de Feyenoord.

Llegó a Feyenoord el año pasado como asistente de Van Persie y previamente fue entrenador jefe de FC Emmen, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht y Go Ahead Eagles.

La temporada pasada estuvo brevemente en el Manchester United apoyando a Erik ten Hag; tras el cese de su amigo, también dejó Old Trafford.

En el Sparta, Hake podría volver a asumir la responsabilidad final. El club busca un nuevo entrenador tras quedar claro que Paul Simonis no está disponible para suceder a Steijn.

Además, Rogier Meijer, exentrenador del NEC, sigue en la lista de candidatos.

El domingo se mide al Excelsior con opciones de alcanzar los ‘play-offs’ de acceso a Europa.