El Sevilla, el visitante más incómodo pero gafado en el Santiago Bernabéu

El club de Nervión es el mejor visitante de LaLiga pero no gana en Chamartín desde 2008 y acumula 12 derrotas seguidas.

El visita este sábado el Santiago Bernabéu para medirse al , un rival que se le viene resistiendo a domicilio en la última década. De hecho, el mal papel que suele hacer el club de Nervión en sus visitas a Chamartín y también al Camp Nou y al Wanda Metropolitano vienen siendo un foco de frustración constante en las últimas temporadas.

No obstante, Julen Lopetegui ha conseguido cambiar esta temporada la tendencia de un Sevilla que no solía ser demasiado regular a domicilio. Con el vasco, el equipo sevillista ha acabado la primera vuelta como el mejor visitante de , ya que ha sumado 20 puntos lejos del Sánchez-Pizjuán y es el que más victorias ha logrado fuera de casa con 6 triunfos.

Además, los pupilos de Julen Lopetegui acumulan cinco partidos a domicilio seguidos sin perder en LaLiga y esta es su mejor racha invicto lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán en la competición desde septiembre de 2015, cuando con Unai Emery sumaron 9 seguidos sin conocer la derrota.

Sin embargo, el Sevilla no viene cosechando buenos resultados en el Bernabéu, donde ha perdido en sus 12 últimas visitas, 10 en LaLiga y 2 en la , y no gana desde diciembre de 2008 cuando se impuso por 3-4 con goles de Kanouté, Adriano, Romaric y Renato. De hecho, en las 10 últimas victorias en el Bernabéu, los merengues han marcado 35 goles con una media 3,5 goles a favor por partido. ¿Logrará Lopetegui cambiar la historia ante su ex equipo?