El Sevilla de Lopetegui crece mirándose en el espejo del Atlético de Simeone

Los colchoneros y los sevillistas son los dos equipos españoles que más veces han dejado su portería a cero y los segundos y los terceros de Europa.

El y el se miden este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en uno de los partidos más atractivos de la 12ª jornada de . Los dos equipos llegan a la cita empatados a puntos y con sabor amargo tras perder en la recta final dos puntos en sus visitas al y al .

Los de Nervión sólo han sido capaces de ganar al Atlético en LaLiga una vez desde que llegó Simeone. Fue en 2016 y en el Ramón Sánchez-Pizjuán y esta temporada volverá a intentarlo con el proyecto que ha arrancado Julen Lopetegui, que ha empezado con muy buen pie pero no ha sido capaz de ganar ni a , ni a ni a Valencia con dos derrotas y un empate.

A pesar de no ganar estos duelos, los sevillistas están en los puestos altos de la tabla y han demostrado ser un equipo más fiable esta temporada con la llegada del entrenador vasco al banquillo y la revolución que ha llevado a cabo Monchi en la plantilla con más de diez fichajes en un solo verano. De hecho, una de las grandes virtudes que está demostrando el Sevilla en este principio de temporada es la de ser un equipo realmente fiable en defensa, una de las características que han hecho crecer al Atleti exponencialmente para competir por todos los títulos desde que llegó Simeone en 2012.

El Sevilla es el tercer equipo de Europa que más veces ha dejado su portería a cero esta temporada y lo ha logrado en 8 de los 14 partidos que ha disputado entre LaLiga y la . Sólo le superan en este aspecto el con 11 encuentros sin encajar y precisamente el Atlético de Madrid con 9. El Sevilla ha encajado 12 goles en 14 partidos, una media de menos de uno por encuentro y además sus números se ven muy empeorados por las malas tardes que tuvieron ante el y el Barcelona, encuentros en los que encajaron 5 tantos, casi la mitad de los que han recibido hasta la fecha.

La mejoría defensiva del equipo de Nervión se está basando en el buen funcionamiento del sistema de 4-3-3 y en el sacrificio colectivo del equipo a la hora de presionar pero también en el plus que han aportado algunos de los nuevos fichajes, especialmente Diego Carlos en el centro de la zaga y Fernando ejerciendo como mediocentro defensivo. No es casualidad que ambos sean los jugadores de campo que más minutos acumulan en el Sevilla y el ex del se perderá ante el Atleti sus primeros minutos en LaLiga por sanción.

El Sevilla afronta un duelo decisivo para empezar a colocarse como aspirante a volver a la , una condición clave para seguir instalado en la élite deportiva y económica como Simeone logró con el Atlético y Lopetegui se ha mirado en su espejo para ir encadenando buenos resultados: si no encajas, es más difícil perder y mucho más fácil ganar.