El Sevilla admite que estudia sancionar a Banega con un expediente disciplinario

El argentino es el jugador que más tarjetas ha visto esta temporada y fue expulsado en Girona por una patada más que evitable en el pecho de un rival.

Éver Banega vivió el pasado domingo uno de sus peores días como jugador del después de que su equipo perdiera por 1-0 ante el y el argentino fuera expulsado por una durísima entrada a Pere Pons, al que dio una patada en el pecho desde el suelo.

Banega perdió la cabeza y pego una patada desde el suelo y así se fue expulsado pic.twitter.com/3fwCG41gjr — ⚽ Leo Benítez 🇺🇾 La Maquina de Informar 🇦🇷 (@benitez_leo) 28 de abril de 2019

El colegiado del encuentro lo expulsó y podrían caerle varios partidos de sanción pero el argentino también podría tener un castigo de su propio club. El director deportivo del Sevilla, Monchi, ha reconocido que estudian castigar su actitud con un expediente disciplinario. De hecho, Banega es uno de los jugadores más tarjeteados de y ha visto hasta 17 amarillas en 32 partidos esta temporada.

"Hay circunstancias legales que hay que analizar. Sí es verdad que construir de la mejor manera posible lo que queremos que sea este Sevilla. Hay un apartado importante que es lo que transmitan los jugadores. El principal arrepentido fue el propio Éver. Se interesa por el jugador y pide las asistencias. No podemos pensar que todo vale. Yo hablé con él. Que el club transmita a todos los empleados que todo no puede valer. Ni él está contento con lo que sucedió. A veces tenemos que ponernos en la piel de la gente que nos apoya, cree y confía en nosotros. Que el club actúa construyendo el presente y el futuro. Vamos a intentar que la sanción sea la menor posible. Tampoco queremos que se cebe el peso de la justicia en esa acción. No soy optimista porque si es por lance del juego es de uno a tres. Cuatro o más si no lo consideran así", explicó Monchi.

No obstante, el directivo sevillista dejó claro que la actitud de Banega en el último encuentro o su bajo nivel en las últimas semanas no será decisivo para cerrar o no la renovación que negocia con el club: "La diferencia que hay entre un aficionado o un director deportivo es que las valoraciones no las puede hacer en caliente. Es un jugador importante, de una calidad indudable. Tiene partidos buenos y menos buenos. Hoy sería muy injusto si sólo tenemos en la memoria lo sucedido ayer. Tengo que ser más amplio en el análisis para juzgar la continuidad de Éver en el Sevilla".