Suecia, igual que Holanda, no ganó su último amistoso antes del Mundial. En Solna empató 2-2 con Grecia en el último segundo. Así, la selección de Graham Potter viaja a Estados Unidos con mal sabor de boca.

A diferencia del amistoso ante Noruega (derrota 3-1), Alexander Isak y Viktor Gyökeres jugaron juntos desde el inicio, aunque ambos fueron reemplazados en el 62’.

Aun así, Suecia sufrió en su propio Strawberry Arena de Solna. A los diez minutos llegó el 0-1: Christos Tzolis asistió a Kostas Tsimikas, que, con su pierna derecha menos hábil, colocó el balón en la escuadra.

A los 30 minutos, Gyökeres falló un mano a mano con el portero Konstantinos Tzolakis al intentar asistir en vez de disparar.

Grecia también creó peligro: Kourbelis y Pavlidis acertaron los postes y Tzolis rozó otro con un disparo.

En el 53’, un libre directo de Gyökeres, desviado por Pavlidis, superó a Tzolakis: 1-1. El gol reactivó a los suecos. Grecia se replegó y, poco después, Nilsson firmó el 2-1.

Parecía sentencia, pero en el último suspiro Georgios Masouras igualó y dejó a Suecia con mal sabor: 2-2. El sábado 20 de junio, la selección holandesa será el rival de Suecia en el segundo partido de la fase de grupos.