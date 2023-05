El resumen del Villarreal vs. Cádiz de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Un doblete del ariete senegalés da el triunfo al Villarreal, que sigue apurando sus opciones de Champions. Reina celebró a lo grande su partido 1000.

Nico Jackson se está ganando un lugar destacado en esta liga, y es que el delantero senegalés del Villarreal pasa por un momento de gracia que ya le ha permitido marcar ocho goles en los últimos seis encuentros. Su doblete ante el Cádiz fue un buen reflejo de sus virtudes. En el primero se llevó un balón ante el “Pacha” Espino y amagó a Ledesma y al que se puso por delante para marcar a placer a puerta vacía. Pidió falta el uruguayo, pero Pulido Santana y sus compañeros del VAR no vieron que el contacto fuese suficiente para señalar la infracción.

Después, aprovechó la intercepción de Gerard Moreno en el saque de una falta botada por Espino en campo propio para correr al espacio y volver a regatear a Ledesma y anotar. Merecida ovación la que se llevó en el 86 de su afición. Por su parte, el cuadro de Sergio puso actitud y, de no ser por Pepe Reina, que se regaló una gran actuación por sus 1000 partidos como profesional, hubiese marcado algún tanto. Sin embargo, las concesiones atrás impideron que diese un paso más hacia la salvación. Tendrá que seguir apretando los dientes.

Detalles:

El Villarreal solo ha ganado el 14% de sus partidos ante el Cádiz en LaLiga (7P 1V 5E 1D), el segundo porcentaje más bajo de victorias ante un mismo rival con al menos cinco enfrentamientos en la competición (13% vs Real Madrid – 46P 6V 16E 24D). El Cádiz no ha ganado ninguno de sus siete partidos como visitante ante el Villarreal entre todas las competiciones (2E 5D), aunque ha empatado dos de los tres disputados en LaLiga (1D). El Cádiz ha empatado en el 71% de sus duelos ante el Villarreal en LaLiga (cinco de siete), el porcentaje más alto de empates ante un mismo oponente con al menos cinco enfrentamientos en toda su trayectoria en la máxima categoría. El Villarreal no ha perdido ninguno de sus últimos nueve partidos como local ante rivales andaluces en LaLiga (4V 5E); el Cádiz suma tres visitas seguidas sin perder y sin encajar ante equipos valencianos en la competición (2V 1E). El Villarreal se ha impuesto en cada uno de sus últimos tres partidos como local en LaLiga y puede lograr su mejor racha de victorias seguidas en casa en la competición desde noviembre de 2020 con Unai Emery (cuatro).

Sergio González en Movistar+: Hemos empezado muy bien, mejor que ellos, en un error expeditivo nos hemos venido un poco abajo, y ya al borde del descanso nos ha hecho mucho daño. Nos hemos hecho un poco el harakiri, porque hemos competido muy bien. Ahora a pensar en el próximo partido, porque hubiéramos firmado llega aquí dependiendo de nosotros mismos. La mejor medicina para el Pacha es que siga jugando para que se rehaga de estos errores que no suele cometer. Estamos jugando mucho en el alambre, el día del Valencia y el otro día con el Valladolid. El 2-0 empaña lo bien que hemos cometido, pero hay que centrarse ya en Celta y Elche”.

Quique Setién en Movistar+: "Ha habido momentos que hemos sufrido, que el Cádiz nos ha hecho daño. Me hubiera gustado tener un poco más de control. La verdad es que ya sabíamos que teníamos jugadores que venían de lesión y que han llegado a este sprint en buena forma nos está viniendo muy bien sobre todo de cara a portería y estamos llegando fuertes. Nuestro bagaje de puntos nos hace llegar a esta parte de curso con optimismo. La Real está haciendo un campeonato espléndido".

Ledesma en Movistar+: “Hicimos una gran primera parte, pero son jugadas puntuales que se nos escapan. En el primer gol hay un pequeño empujón, pero bueno luego los errores este equipo te los castigas. Lo importante es olvidarse de esto y centrarse en la final que tenemos en casa el próximo fin de semana".

Reina en Movistar+: "Es un orgullo alcanzar los mil partidos como profesional y esto no hubiera sido posible sin la familia y los compañeros que me han apoyado todo este tiempo. En ciertos momentos a Nico le hemos echado de menos porque es un jugador que nos da muchas cosas. A ver si el año que viene no ocurre porque tiene mucho margen de mejora. Tenemos que sentirnos vivos y centrarnos en el próximo partido de Vallecas y en quedar lo más arriba posible. Ojalá seguir un año más, el club está contento conmigo y ojalá que se haga. Hay muchos momentos buenos y malos en estos mil partidos, pero lo bonito es con quién los compartes".

Minuto 90 + 3. ¡FINAL! ¡LOS TRES PUNTOS SE QUEDAN EN LA CERÁMICA!

Minuto 90. Tiempo de descuento: tres minutos.

Minuto 75. ¡Qué ocasión tuvo Escalante y qué paradón de Reina! Negredo filtró un pase exquisito para el argentino, pero el veterano meta achicó rápido y salió victorioso del mano a mano.

Triple cambio en el Villarreal, con un Mojica que vuelve a jugar desde aquella victoria en el Bernabéu.

Minuto 62. ¡Roza el tercero el Villarreal! Gran jugada ahora asociativa de los locales que culmina Alberto Moreno con una incursión en el área y un potente chut que repelió Ledesma.

Minuto 55. ¡Ahora casi la lía Reina! Error en la salida de balón del arquero, que buscó a Lo Celso cuando estaba de espaldas a la portería contraria, y Sobrino robó y la jugada acabó en otra ocasión cadista.

Minuto 53. ¡Otra del Cádiz! Buena jugada trenzada por la izquierda entre Espino y Rubén Sobrino y que remata Sergi Guardiola. Sin embargo, el ariete se topó con Pepe Reina.

Minuto 51. Escalante remató alto en el primer palo a la salida de un córner. Primera ocasión del segundo acto.

Minuto 46. ¡Ya en juego la segunda mitad! Sergio mueve ficha tras no haberle gustado lo que ha visto en el primer acto

Minuto 45 + 3. Descanso en La Cerámica con el Villarreal por delante gracias al doblete de Nico Jackson, que sigue en un estado de forma espectacular, con ocho goles en los últimos seis encuentros.

Minuto 45 + 1. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE NICO JACKSOOOOOON! Firma su doblete el canterano groguet tras recibir un pase al espacio, sortear a Ledesma y batir al argentino a puerta vacía. Error grave del Cádiz al sacar esta falta en su propio campo.

Minuto 45. Se jugarán tres minutos de descuento.

Minuto 44. ¡Gol anulado! Desde el VAR vieron un agarrón de Yéremi Pino sobre Iza Carcelén en el desarrollo de la jugada y el colegiado decreta falta a favor del Cádiz.

Minuto 42. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VILLARREAAAAAAAL! Trigueros pone el segundo culminando una jugada que inició Nico Jackson al rescatar un balón despejado que parecía perdido y lanzar a Gerard Moreno, que recortó en el área y esperó la llegada de Manu Trigueros desde segunda línea.

Minuto 40. ¡Ocasión del Cádiz! Jugada por la izquierda del cuadro visitante en la que Espino la pone y Alejo acaba rematando tras hacer un control magistral y obliga a Pepe Reina a hacer una gran estirada.

Minuto 35. Juega a placer el Villarreal. Largas posesiones y dominio total de los de Setién.

Minuto 21. Goooooool! del Villarreal. Contra de los castellonenses, Jackson se marcha perpendicular a la portería, se va de Ledesma y hace el primero de la tarde. 1-0 para el Villarreal.

Reina salva la primera del Cádiz en el minuto 15.

Minuto 10. Ha salido fuerte el Villarreal. Aprovechan los castellonenses las recuperaciones para salir en rápidas transiciones. De momento, sin ocasiones claras.

Comienza el partido en La Cerámica.

