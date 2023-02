El resumen del Valencia vs. Real Sociedad de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Conoce con nosotros todo lo que suceda en Mestalla

Partido dramático para el Valencia que recibe este sábado en Mestalla a la Real Sociedad. Un duelo importante para ambos equipos pero, sobre todo, para los locales que no conocen la victoria en este 2023.

En lo deportivo y, más allá de todo lo que rodea al cub che, los de Rubén Baraja, que se estrena en casa, pierden a Gayá por lesión. También cae Marcos André y siguen de baja Cavani y Nico por lesión. En el aspecto positivo, vuelven Castillejo y Thierry.

La Real Sociedad llega con bajas, como le viene ocurriendo todo el año. Imanol no podrá contar con Sadiq, SIlva y Cho. Están ya recuperados Pacheco y Gorosabel aunque no van a formar parte del once inicial. Los donostiarras, tropezaron la semana pasada ante el Celta y tampoco se pueden dejar puntos si no quieren que comience a peligrar su puesto europeo.

