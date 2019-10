El resumen del Ucrania - Portugal, por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020: goles, vídeos y estadísticas

Cristiano Ronaldo busca su gol 700 para ayudar a su Selección a conseguir el boleto a la Eurocopa.

visita este lunes a con el objetivo de conseguir una victoria que lo acerque a la . No será sencillo porque los ucranianos lideran con comodidad el Grupo B de las Eliminatorias camino del torneo continental, pero contará con un Cristiano Ronaldo que buscará el gol 700 de su carrera.

De la mano de Opta, te mostramos todos los datos que necesitas saber acerca del encuentro.

1-0: YAREMCHUK HACE EL PRIMERO

Portugal 0-1 Ukraine



2-0: YARMOLENKO PONE TIERRA DE POR MEDIO

Portugal 0-2 Ukraine



2-1: CRISTIANO HACE EL 700 DE SU CARRERA

Ukraine 2-1 Portugal



