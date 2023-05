El resumen del Sevilla vs. Juventus de la Europa League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Te contamos todo lo que ocurra en la vuelta de las semifinales de la Europa League

El Sevilla está a un paso de volver a hacer historia en la Europa League. Los hispalenses quieren hacer valer en su propio estadio el buen resultado logrado en la ida. Es cierto que merecieron más, pero el empate a uno cosechado en Turín, frente a la Juve, hace prever una noche mágica en el Sánchez Pizjuán el que se vivirá un gran ambiente, como ya sucedió ante el Manchester United.

El equipo de José Luis Mendilíbar llega en un gran momento a este importante choque. No han perdido en siete de sus últimos partidos en liga, en los que han conseguido seis victorias y un empate. Una gran dinámica de resultados y juego que les ha permitido decir adiós a los problemas y colocarse a un punto de plaza europea. La Juventus llega después de cuatro partidos seguidos sin perder en el campeonato doméstico. Resultados que le han permitido colocarse segunda y consolidarse en puestos de Champions League.Así pues, en el césped del templo sevillista vamos a ver a dos equipos que llegan en un punto álgido de la temporada y dispuestos a hacerse con un puesto en la final de la segunda competición continental.En el capítulo de bajas hay que anotar la de Marçao en el Sevilla, mientras que los italianos no podrán contar con Paul Pogbá que sufre una lesión muscular.

Minuto a minuto del Sevilla vs. Juventus de Europa League

Ruedas de prensa y declaraciones del Sevilla vs. Juventus de Europa League

Videos, alineaciones y noticias del Sevilla vs. Juventus de Europa League

33' ¡Al palo Moise Kean! Gran acción ofensiva del delantero italiano, que se marchó de su par y pudo disparar cruzado para quedarse cerca del primer gol del partido.





27' ¡La manda fuera Di María! Mano a mano del argentino, que tras un pase buenísimo de Rabiot pudo marcar el primer gol, pero intentó una vaselina con el exterior que se marchó alta.





24' ¡Increíble lo que ha sacado Szczesny! Remate de cabeza en plancha de Ocampos tras un centro de Jesús Navas, y la pelota se iba a colar por el primer palo pero el polaco estuvo tremendo para salvar a la Juventus.







Así ha llegado el Sevilla a Sánchez Pizjuan:

Cabe destacar que otro de los jugadores que no estará en el día de hoy en la Juventus será Paul Pogba. El francés, que fue trascendente como revulsivo en el partido de ida, se lesionó en la última jornada disputada de Serie A ante la Cremonese.





Massimiliano Allegri no tiene dudas acerca de los once futbolistas que saca en el día de hoy, e introduce varios cambios. Hasta cinco variaciones por parte del técnico italiano. Entran titulares Gatti, Bremer (vuelta de lesión), Fagioli, Iling-Junior y Moise Kean. Salen Bonucci (lesionado), Alex Sandro, Kostic, Miretti y Vlahovic.



No hay cambios en el once titular de José Luis Mendilibar con respecto a la ida. El técnico vasco saca a sus hombres de confianza, los que jugaron en Turín, y serán los que aborden el partido desde el pitido inicial.





Estos son los onces que pisarán el césped del 'RSP':

Resumen del Sevilla vs. Juventus de Europa League