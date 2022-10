El resumen del Sevilla vs. Atlético Madrid de La Liga 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Sigue todo lo que ocurra en el encuentro que puede marcar el destino de Lopetegui.

Sevilla Fútbol Club y Club Atlético de Madrid van a protagonizar un duelo de necesitados en el Sánchez Pizjuán. Julen Lopetegui tiene un match ball: de no ganar a los colchoneros, podría ser cesado como técnico sevillista. Por su parte, Diego Pablo Simeone ha de encontrar soluciones a los problemas defensivos que lastran a su equipo y una victoria que le aúpe a la zona Champions.

En este partido que no admite especulaciones, no podrán estar ni Marcao ni Corona por lesión en el conjunto de Nervión y quizá Acuña al no haberse recuperado óptimamente, mientras que se lo pierden Reguilón- aún lesionado- y Rodrigo De Paul por motivos personales en el bando colchonero. No obstante, Simeone recupera a su dupla de centrales más fiable: Savic y Giménez.

Datos:

El Sevilla ha ganado dos de sus últimos tres partidos ante el Atlético de Madrid en LaLiga (1E), una victoria más que en sus anteriores 20 encuentros ante los rojiblancos en la competición (1V 10E 9D).





En casa, el Sevilla no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro partidos ante el Atlético de Madrid en LaLiga, ganando sus últimos dos – es su racha más larga sin derrotas (4) y también de triunfos consecutivos (2) ante el cuadro rojiblanco desde la llegada de Diego Simeone a su banquillo.





El Atlético de Madrid ha perdido en dos de sus últimas tres visitas a equipos de Andalucía en LaLiga (1V), tantas derrotas como en sus anteriores 16 encuentros a domicilio ante estos conjuntos en la máxima categoría (9V 5E 2D).





El Sevilla solo ha sumado cinco puntos tras seis partidos en LaLiga 2022/23 (1V 2E 3D), su cifra más baja a estas alturas de una campaña en la máxima categoría desde la 2015/16 (cinco puntos, 1V 2E 3D).





El Atlético de Madrid ha perdido dos de sus seis encuentros disputados en LaLiga 2022/23 (3V 1E), igualando su cifra más alta de derrotas a estas alturas de una campaña completa con Diego Simeone como entrenador (4V 0E 2D en la 2015/16).





El Sevilla es uno de los cuatro equipos que no ha ido ni un solo minuto por delante en el marcador como local en LaLiga esta temporada junto con Cádiz, Elche y Espanyol y solo el Real Madrid (177) ha ido más minutos por delante como visitante en esta campaña que el Atlético de Madrid (149).





El Atlético de Madrid ha encajado seis goles tras los seis primeros partidos en LaLiga 2022/23, su cifra más alta a estas alturas de campaña desde la 2012/13 cuando recibió siete goles en sus primeros seis encuentros.





El jugador del Sevilla, Oliver Torres, ha marcado dos goles en cuatro partidos en LaLiga esta temporada – solo en una ocasión ha superado esa cifra en una misma campaña en la máxima categoría (tres en 28 partidos con el Sevilla en la 2019/20).





Antoine Griezmann ha participado en siete goles en total en cinco encuentros ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán en LaLiga con el Atlético de Madrid (cuatro goles y tres asistencias), incluidos tres goles y una asistencia en la victoria de su equipo por 2-5 en febrero de 2018.





El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, tiene un porcentaje de victorias de solo el 14.3% ante el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, en LaLiga (7P 1V 4E 2D), su segundo porcentaje más bajo ante un mismo entrenador al que se haya enfrentado en al menos cuatro veces en la competición (11.1%, 9P 1V 5E 3D, ante Zinedine Zidane).

Giménez y Savic por fin juntos en la zaga, mientras que Morata y Cunha copan la dupla de delanteros de Simeone

Este es el once con el que se la juega Lopetegui

