El resumen del Rayo vs. Espanyol de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Los 'pericos' superan al Rayo Vallecano y se ponen a un punto de la permanencia

El Real Club Deportivo Espanyol sube la apuesta en la pelea por la permanencia tras vencer al Rayo Vallecano por 1-2 en un choque muy disputado con un claro héroe: Sergi Darder. Anotó el primer gol del partido y fue clave en el segundo; haciendo una gran jugada individual que finalizó Melamed.

Por parte del Rayo Vallecano, fue Raúl de Tomás desde el punto de penalti el que metió a los de Iraola en la pelea por los tres puntos cuando perdían por 0-1, aunque finalmente, no fue suficiente. Los locales firman su segunda derrota consecutiva y se quedan a cuatro puntos de puestos europeos mientras que los visitantes se ponen a un punto de la permanencia.

Raúl de Tomás, en los micrófonos de DAZN:

"Se nos escapa un partido importante. Hoy ganando teníamos opciones para mirar más arriba. Se nos pone complicado".

"No celebré mi gol porque tengo un respeto al Espanyol. No procede celebrarlo. Sobre mi nivel, me voy encontrando mejor".

"El míster poco a poco ha ido apostando más por mí".

Melamed, en los micrófonos de DAZN:

"Teníamos que ganar hoy. Lo sabíamos y llegó el día. Sabíamos que era, quizá, la última bala. Tenemos que intentar ganar todos los partidos que nos quedan ahora".

"Sabemos que en casa nuestra afición suma muchísimo y lo vamos a dar todo contra el Atlético de Madrid".

"Sabemos de la calidad de Darder, es muy completo. Muy contento por jugar con él cada partido".

59' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL ESPANYOL!!! 1-2. ¡Gol de Melamed! El canterano aprovechó una gran jugada individual de Darder, quién finalizó con un disparo que fue al palo y Melamed empujó el rechace.

42' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL RAYO VALLECANO!!! 1-1. ¡Lo empata Raúl de Tomás! Desde el punto de penalti, superó a Pacheco y puso el empate sobre el marcador.

La celebración del gol de los visitantes.

24' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL ESPANYOL!!! 0-1. ¡Lo marca Sergi Darder! Explosión de felicidad en el conjunto 'perico'.

Alineaciones confirmadas para el Rayo Vallecano - Espanyol.

