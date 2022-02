El resumen del PSG vs. Real Madrid de la Champions League 2021-2022: vídeo, goles y estadísticas

Ha llegado el momento. Paris Saint-Germain y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la UEFA Champions League en una de las eliminatorias con más morbo que se recuerdan y, sin duda, a priori, la más atractiva de esta ronda de la competición.

Los franceses llegan con aire reivindicativo al partido. Pese a tener un equipo plagado de estrellas, no están cuajando una gran temporada y necesitan no solo vencer, si no convencer. Una victoria ante el Real Madrid llenaría de confianza a ese vestuario de cara a afrontar la vuelta.

Por su parte, el Real Madrid que, hasta la fecha, si está cuajando una gran campaña, necesita también la victoria para sacarse de encima las dudas que en este último mes se han generado alrededor del equipo.

En cuanto a lo deportivo, ambas delanteras son las que se llevan todos los focos. Messi aun no ha logrado una noche de campanillas en el PSG y lleva tiempo sin marcarle al Real Madrid, por lo que llega con muchas ganas al duelo. Neymar aun no ha jugado desde su lesión y es seria duda para el partido. Y Mbappé jugará un partido cargado de presión debido a su futuro y su posible llegada al Real Madrid este verano.

En el otro lado, Ancelotti tiene la seria duda de Karim Benzema, el cual llega entre algodones al partido. Además, Vinicius Júnior, que esta temporada se ha destapado como una de las figuras del fútbol mundial, disputa por primera vez un partido de la Champions con esa vitola y muchos ojos estarán puestos en él.

Once oficial del PSG. Neymar, finalmente en el banquillo. Pochettino sale con estos once jugadores ante el Real Madrid: Donnarumma, Achraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Verratti, Paredes, Di María, Messi y Mbappé.

La previa del partido

La relevancia de Messi en París y en el PSG

El once confirmado del Real Madrid en París. Benzema, Mendy y Asensio, de inicio

Resumen del PSG vs. Real Madrid de Champions League