El resumen del Juventus vs. Benfica de Champions League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Sigue en directo todo lo que pase en Turín entre dos históricos de la Champions.

La Juventus tiene que ganar en casa al Benfica si no quiere complicarse su clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League. La Vecchia Signora cayó por la mínima en el Parque de los Príncipes (2-1) ante el PSG y los portugueses se impusieron al Macabbi Haifa en Da Luz (2-0), por lo que de no vencer se pondría cuesta arriba su objetivo. No obstante, podrá tener de nuevo a Ángel Di María disponible tras recuperarse del golpe que sufrió ante la Fiorentina.

Todos los detalles del Juventus vs. Benfica de la Champions League 2022-2023 pulsando aquí

Por ello, el cuadro lisboeta viaja a Turín sin tanta presión, aunque con la responsabilidad de obtener un buen resultado que le permita, al menos, mantener esa distancia de 3 puntos que le aventaja a su oponente en esta segunda jornada.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

Minuto a minuto del Juventus vs. Benfica de la Champions League

Reacciones y ruedas de prensa del Juventus vs. Benfica de la Champions League

Las reacciones al final del partido...

Vídeos, alineaciones y noticias del Juventus vs. Benfica de la Champions League

Resumen del Juventus vs. Benfica de la Champions League