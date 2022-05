El resumen del Eibar vs. Tenerife de Segunda División 2021-2022: vídeo, goles y estadísticas

Un año después de su descenso, la Sociedad Deportiva Eibar puede emprender el camino de vuelta a LaLiga Santander si vence al Club Deportivo Tenerife en Ipurúa y no lo hace el Real Valladolid en Can Misses ante la Unión Deportiva Ibiza.

TODO SOBRE EL EIBAR VS. TENERIFE DE SEGUNDA DIVISIÓN

Los de Gaizka Garitano tienen enfrente a un equipo ya clasificado para los playoffs de ascenso, por lo que el conjunto de Ramis no tiene tanta presión como los armeros. No lo pondrán fácil, y es no hay gloria sin sufrimiento.

