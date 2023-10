El resumen del Clásico de Manchester Manchester United vs. Manchester City de la Premier League 2023-2024: vídeos, jugadas y goles

El equipo de Pep Guardiola no tuvo piedad de su máximo rival y le ganó con claridad en Old Trafford, con doblete de Haaland y un tanto de Foden.

Hace tiempo que no hay paridad entre los dos equipos de Manchester. Y aunque la frase durante la mayor parte de la historia se pronunció en favor del United, ya son muchas las temporadas donde el que manda es el City. Y el primer derby de la temporada 2023-24 no fue la excepción: con una actuación contundente, el equipo de Pep Guardiola goleó 3-0 en Old Trafford y sumó su cuarta victoria en los últimos cinco cruces contra su máximo rival.

Erling Haalnd fue, una vez más, la gran figura de la noche para los Citizens. El noruego abrió el marcador de penal en la primera parte, puso el 2-0 de cabeza en el comienzo del complemento y, sobre el cierre del partido, dio la asistencia para que Phil Foden, dentro del área chica, marcase el tanto definitivo.

Con el triunfo, el equipo de Pep se mantiene a dos puntos del líder Tottenham, mientras que el conjunto del cuestionado Erik Ten Hag ya quedó a nueve unidades de la cima y está afuera de los puestos europeos.

GOAL te trae a continuación el resumen del encuentro, con los goles, las mejores jugadas, las polémicas y los vídeos que deje el choque entre Red Devils y Citizens en Old Trafford.

La furiosa reacción de Antony contra Doku, símbolo de la impotencia del United ante un City abrumador.

¡GOL DE MANCHESTER CITY! Foden sólo tuvo que empujarla tras el pase de Haaland. 3-0.

¡GOL DE MANCHESTER CITY! Gran jugada del visitante y Haaland marcó el 2-0 a los 4 minutos de la segunda parte.

¡GOL DE MANCHESTER CITY! Haaland cambió el penal por gol para el 1-0 del equipo de Pep.

¡PENAL PARA EL CITY! El VAR llamó al árbitro por un leve agarrón a Rodri y el visitante tendrá la primera gran chance de la noche.

EL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO DE MANCHESTER DE LA PREMIER 2023-2024