La Selección chilena se jugará el todo o nada ante Uruguay para lograr el derecho a jugar el repechaje a Qatar, la única vía disponible en Sudamérica tras distribuirse entre Brasil, Argentina, Ecuador y la Celeste los cuatro cupos directos a la justa asiática.

Para lograr el boleto a la repesca, el equipo que dirige Martín Lasarte debe vencer a los charrúas en San Carlos de Apoquindo y esperar que Perú (es local contra Paraguay) y Colombia (visita a Venezuela) no ganen sus respectivos duelos. En caso que los de Ricardo Gareca igualen, primará la diferencia de gol.

Y la tarea no será sencilla puesto que el historial marca 17 enfrentamientos entre ambos representativos en procesos premundialistas con solo cuatro victorias en favor de los criollos. No obstante, el 'Equipo de Todos' no perdió en los últimos cuatro partidos como local frente a los orientales en procesos premundialistas con dos victorias y dos empates. Es su racha invicta más larga jugando en casa ante los uruguayos en el torneo.

La última vez que se enfrentaron en Santiago fue victoria por 3-1 en el camino a Rusia 2018, con un doblete de Alexis Sánchez y un tanto de Eduardo Vargas en el Estadio Nacional.

¡Con Brereton desde la partida! La formación de Martín Lasarte:

🇨🇱⚽️ La formación de #LaRoja para enfrentar a Uruguay‼️



Los 1️⃣1️⃣ elegidos por Martín Lasarte para dejar todo por #LaRoja #VamosLaRoja pic.twitter.com/Izmqn7UdBv — Selección Chilena (@LaRoja) March 29, 2022

¡Uruguay confirmó a sus XI elegidos!

☑️ 𝙀𝙇 𝙊𝙉𝘾𝙀



Así vamos contra @LaRoja, por la 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 de las Eliminatorias para 𝐐𝐚𝐭𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/xAitqrqDGC — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 29, 2022

Martín Lasarte registra tres empates, seis derrotas y cuatro victorias en el proceso clasificatorio, mientras que en líneas generales acumula seis triunfos, ocho caídas y seis igualdades. Sus números, en detalle.

Diego Alonso no podrá contar con el suspendido Facundo Pellistri. A su vez, no tendrá a disposición a Matías Vecino pese a que superó el contagio por COVID-19 que le impidió participar en el Centenario. También pierde a Mathías Olivera, por lesión.

"Sigo creyendo más que nunca en estos guerreros", escribió Claudio Bravo en sus redes sociales. El capitán de La Roja será una de las principales ausencias por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Qué significaría para Chile no clasificar al Mundial de Qatar 2022?

"Como todo chileno estoy esperanzado en que ocurra un milagro. Lamentablemente no tenemos la primera opción, pero ojalá que se den los resultados. Lo principal es que los muchachos ganen hoy, ante una selección que ya está clasificada, pero que querrá seguir escalando posiciones y sumar puntos. Que la gente le dé el aliento que necesitan. Se merecen terminar de la mejor forma estas Clasificatorias", señaló Marcelo Díaz a los micrófonos de TNT Sports.

Otros antecedentes:

Chile no perdió en los últimos cuatro partidos como local ante Uruguay en las Eliminatorias (2V 2E). Es su racha invicta más larga jugando en casa ante los uruguayos en el torneo.

Chile ganó cuatro de sus últimos siete partidos en Eliminatorias (4V 3D), tras haber ganado solo uno de sus primeros 10 en el torneo (1V 4E 5D).

Uruguay ganó sus últimos tres partidos en Eliminatorias Sudamericanas. La única vez que la Celeste hiló más victorias consecutivas en el torneo fue entre 1961 y 1969 (6V).

Chile es el equipo que más penales cometió y más goles recibió de esta manera en las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de 2022. Fueron seis penales contra los chilenos, todos convertidos.

Uruguay anotó solo un gol de cabeza en las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de 2022, el menor indicador entre todos los equipos, exceptuando Paraguay (0). Ese único gol fue anotado por Gastón Pereiro ante Ecuador en la victoria 1-0 en septiembre de 2021.

🇨🇱⚽️ Cuenta regresiva para un partido crucial…



Así está San Carlos de Apoquindo. Los estamos esperando 🤩#VamosLaRoja pic.twitter.com/VOgkxqNnfJ — Selección Chilena (@LaRoja) March 29, 2022

La Roja registra solo cuatro triunfos ante los charrúas por procesos clasificatorios, los últimos dos de local se sellaron a favor de los nacionales. ¿Cómo está el historial?

Chile tiene nueve jugadores al límite en caso de lograr el boleto a la repesca. El detalle.

Patricio Loustau será el encargado de arbitrar el cruce en San Carlos de Apoquindo. El argentino será asistido por las bandas por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Ezequiel Brailovsky y Andrés Merlos, mientras que Germán Delfino y el venezolano Juan Soto gestionarán el VAR y AVAR respectivamente.

¡Buenas tardes a todos! GOAL te trae la cobertura del vital compromiso en que la Selección chilena se juega el todo o nada por el cupo al repechaje a Qatar.

