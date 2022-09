El resumen del Burgos vs. Levante de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Sigue en directo todo lo que ocurra en El Plantío entre burgaleses y granotas

El Burgos Club de Fútbol continúa con su gran inicio de temporada a nivel defensivo. El cuadro burgalés sigue sin encajar tras siete jornadas, aunque lo malo es que sólo ha logrado marcar dos goles, motivo por el cual ha empatado cinco de los siete encuentros.

Este domingo el Levante no fue una excepción. El equipo granota fue mejor en la primera parte pero no fue capaz de derribar la muralla burgalesa. El Burgos, con la entrada de Valcarce, mejoró en el segundo acto pero no fue capaz de marcar un gol que le hubiera dado los tres puntos.

Minuto 90. Tres minutos de descuento.

Minuto 88. ¡La tuvo Pablo Martínez! Remate de cabeza del jugador del Levante que atrapa Caro sin problemas.

Minuto 68. ¡Casi marca Valcarce! Ha revolucionado al Burgos Pablo Valcarce que ha estado a punto de marcar un gran gol tras rematar a la media vuelta.

Minuto 61. ¡La que ha tenido Bermejo! Pase de la muerte de Valcarce y Bermejo no llega por un pelo. Era muy clara.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad!

Minuto 45. ¡Descanso! El Burgos logra llevar vivo al descanso con el 0-0 inicial.

Minuto 44. ¡La ha tenido Mourad! Demasiado desviado el remate del delantero del Burgos.

Minuto 42. ¡Doble ocasión granota! Primero casi marca Joni Montiel y luego Caro evita el gol de De Frutos. Está rozando el gol el cuadro valenciano.

Minuto 32. ¡Casi marca Rober Ibáñez! Borja García evita prácticamente bajo palos el tanto del Levante.

Minuto 26. ¡Providencial Vezo! El central del Levante se cruza a tiempo cuando Mourad estaba a punto de rematar a pase de Bermejo.

Minuto 8. ¡Lo intentó De Frutos! Atenta la zaga burgalesa que evita que el disparo encuentre puerta y repele el balón a saque de esquina.

Minuto 1. ¡Comienza el partido en El Plantío!

Once confirmado del Levante

Once confirmado del Burgos