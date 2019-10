El resumen del Bulgaria - Inglaterra, por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020: goles, vídeos y estadísticas

Los británicos quieren recuperarse de la derrota sufrida en República Checa.

busca este lunes una victoria en Bulgaria que lo acerque a la 2020.

El conjunto de los Tres Leones intentará recuperarse de la derrota sufrida la jornada pasada en , y se espera que lo pueda hacer puesto que Bulgaria ha sumado apenas tres puntos en siete presentaciones.

4-0: STERLING DEFINE A PLACER

GOOOOOAL, Sterling again 🕺😁😍



Bulgaria 0-4 England.









3-0: DOBLETE DE BARKLEY

GOOOOOAL, Barkley again 😍🔥



Bulgaria 0-3 England.









2-0: BARKLEY HACE EL SEGUNDO

GOOOOOOOAL Barkley 🔥😍😍

Bulgaria 0-2 England.









1-0: RASHFORD ABRE LA LATA

RASHFOOOOOOOORRRRRRDDD 😳😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🚀 🚀 🚀 🚀



Bulgaria 0-1 England.









