El respaldo de Sergio Ramos para Zidane: “Es libre de hacer las pruebas que crea conveniente”

El capitán del Real Madrid se refirió también al formato de la Supercopa de España. Este año nos beneficia”, remarcó.

Sergio Ramos se presentó este sábado ante los periodistas, en la previa de la final de la Supercopa de entre el y el Atlético, y le dio un gran respaldo a su entrenador, Zinedine Zidane: “Si alguien conoce bien este vestuario es Zizou y es libre de hacer las pruebas que crea conveniente. Atravesamos una época bastante buena, mandando en los partidos y en el juego".

El capitán del conjunto merengue repasó también otros temas de actualidad.

El , su rival: "No veo a ningún equipo como un enemigo, es un rival al que satisface más ganar, y encima más con un título".

El formato de la Supercopa: “No depende de nosotros y creo que la Federación lo ha hecho de forma buena, recupera valor… Este año nos beneficia, somos los invitados entre comillas y quizás el año que viene nos toque por ser campeón de Copa o Liga. Está todo bien organizado y el trato ha sido inmejorable. Si sirve para que se beneficien los clubes y la Federación a nivel económico, pues adelante".

Su nivel: "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, cada día me siento más joven, me siento bien porque, cuando rindes a un buen nivel, se beneficia también el equipo. Espero que me respeten las lesiones y poder aportar mi mejor nivel".

El 3-7 de verano: "Cuando hay un título de por medio, es suficiente motivación para no pensar en un partido de pretemporada".