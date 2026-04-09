"El regalo más hermoso".. Motsepe responde a las demandas del Gobierno senegalés de investigar la corrupción en la CAF

Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), respondió a las demandas del gobierno senegalés de abrir una amplia investigación internacional para destapar la corrupción dentro del organismo continental.

Tras la decisión del Comité de Apelación de la CAF de conceder el título de la Copa Africana de Naciones 2025 a Marruecos, pese a que la selección de Senegal ganó en el terreno de juego, con el argumento de que los jugadores de los Leones de la Teranga se retiraron del campo, el gobierno senegalés pidió una investigación internacional ante sospechas de corrupción de dirigentes dentro de la CAF.

Ayer, miércoles, Motsepe realizó una visita oficial a Senegal con el objetivo de calmar la situación allí y reafirmar que la CAF no favorece a una parte en detrimento de otra en el caso de la final africana, cuyo fallo espera del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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Durante su visita, Motsepe declaró en una rueda de prensa: "Daré la bienvenida a cualquier investigación sobre cualquier posible corrupción dentro de la Confederación Africana, ya sea realizada por un gobierno o por una institución independiente. De hecho, lo aliento. Cooperaremos plenamente".

Motsepe subrayó la necesidad de aplicar una política de "tolerancia cero" frente a la corrupción, señalando que esta batalla va más allá del fútbol.

Y añadió: "No podemos dar a nuestros niños la impresión de que el éxito en la vida requiere corrupción. Debe haber una política de tolerancia cero".

Agregó, confirmando que este paso es necesario para el futuro del fútbol africano, al decir: "Este es el regalo más hermoso que podemos ofrecer al fútbol africano. No se trata solo de hablar de corrupción, sino de intervenir, establecer las leyes necesarias y aplicarlas".

Pese a esta apertura, Motsepe mantuvo su postura respecto al litigio entre Senegal y Marruecos, y afirmó que no existe discriminación ni favoritismo hacia ningún país africano en detrimento de otro.

El dirigente sudafricano afirmó: "Nunca se tratará a ningún país mejor que a otro. Eso no ocurrirá".

A pesar de la tensión, Motsepe expresó su deseo de rebajar el tono y reforzar la unidad, al decir: "Estamos convencidos de que estas experiencias nos harán salir más unidos entre los 54 países africanos".