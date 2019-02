El récord que Pinto quiere imponer con Millonarios en la Liga Águila

El técnico santandereano dijo que la idea es sumar 50 puntos en los 20 partidos de la fase regular del Apertura 2019.

Jorge Luis Pinto está feliz en Millonarios. Tiene la motivación de lograr grandes cosas y por ahora sus jugadores le creen. Por eso, no se arriesga a decir que podría llegar a la cifra de 50 puntos. Un reto complicado.

“Son 20 partidos, entonces por lo menos 50 puntos”, dijo sin sonrojarse. Una barbaridad, algo que no ha hecho aún ningún equipo en Colombia en un torneo corto. Pero él cree en su proceso. “Tenemos charlas no solo de comportamiento, sino de concentración y equilibrio emocional. Son críticas constructivas. Los goles que nos han hecho no han sido por capacidad del rival, sino por falta de concentración. Los partidos que parecen fáciles, lo hacemos nosotros difíciles”, destacó.

Sobre refuerzos, afirmó que “no queremos ser atrevidos en traer jugadores que no nos rindan. El 90% que vinimos este semestre están rindiendo, por eso estoy contento. Hemos evaluado, tengo nombres claros y precisos; investigo y si se toma una determinación con la certeza de que nos va a producir, pues traeremos”.

Finalmente, sobre la lesión de Jhon Duque confirmó que están buscando una recuperación total. “Tiene un problema de pubalgia y con el departamento médico se ha venido haciendo un proceso. En 6 u 8 días va a estar entrenando normal. Le hemos dado el tiempo para que llegue a su estado ideal”.