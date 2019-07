El reclamo de Gustavo Alfaro contra el VAR: "Estamos desvirtuando un poco el fútbol"

El técnico de Boca apuntó contra el sistema de videoarbitraje después del insólito penal cobrado por el juez Fedorczuk ante Athlético Paranaense.

"Bajo ningún punto de vista es una jugada de penal y eso me preocupa". Gustavo Alfaro no anduvo con vueltas a la hora de referirse a la insólita falta que cobró el árbitro Daniel Fedorczuk a favor de Athlético Paranaense que terminó desperdiciando Marco Ruben.

Con claridad, el entrenador Xeneize explicó qué piensa acerca del VAR y, al igual que lo hiciera Gallardo tras el partido de River contra Cruzeiro, criticó su aplicación. "Es el delantero, Rony, el que propone el contacto. Desde ningún punto de vista es penal. No discuto con esto el VAR, pero hay detalles que son delicados. Estamos desvirtuando el juego y ahí es donde uno quiere que se ajusten estas cosas. Nos costó mucho llegar acá", comenzó diciendo el entrenador y detalló: "Estamos entrando en una zona muy delicada en la que estamos desvirtuando un poco el fútbol. Les pedimos a los que toman las decisiones arbitrales que estén a la altura de las circunstancias, porque en una serie tan cerrada los detalles te definen las cosas".

En ese sentido, Alfaro destacó que su pensamiento no tiene que ver con una hecho relacionado únicamente a Boca, sino que pide una mejora general al uso del sistema de videoarbitraje. "Exijo que todos estemos a la altura de las circunstancias. Ese mismo nivel de exigencia que tenemos hacia los jugadores o cuerpos técnicos lo pido, con mucho respeto, hacia arriba. Ojo, nos puede tocar a favor también y no es justo tampoco. Pedimos nivel de excelencia. Me dolería quedar por una sanción así en el camino". Clarísimo.