«El Real Madrid quiere fichar a la estrella indiscutible de los cuartos de final de la Liga de Campeones»

El Real Madrid quedó más prendado de Michael Olise tras la derrota 1-2 ante el Bayern en cuartos de la Champions, según BILD.

El internacional francés, de 24 años, lleva 16 goles y 29 asistencias en 41 partidos esta temporada.

El martes, frente al Real Madrid, sirvió la asistencia a Harry Kane, que marcó el segundo gol del Bayern poco después del descanso.

Según el experto en fichajes Christian Falk, el interés madridista creció tras ver a Olise en acción.

Olise tiene contrato con el Bayern hasta 2029 y Transfermarkt lo valora en al menos 140 millones de euros.

Así pues, el Real Madrid debería pagar una cifra récord para fichar al quince veces internacional. Desde Múnich aseguran que no se irá ni siquiera por 200 millones.

El Bayern pagó hace dos años 53 millones de euros al Crystal Palace por él, una inversión que parece excelente.