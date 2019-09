El Real Madrid no gana en Sevilla desde que tenía a Chicharito y Zidane entrenaba al Castilla

Los merengues visitan el Sánchez-Pizjuán tras la dura derrota ante el PSG, un campo en el que no ganan desde 2015.

El , flamante líder de , recibe este domingo al en el encuentro más atractivo de la 5ª jornada del torneo doméstico. De hecho, la visita de los merengues al Ramón Sánchez-Pizjuán suele deparar habitualmente partidos de gran nivel.

La visita a Nervión suele ser una plaza complicada para los merengues, de hecho, el balance histórico de duelos es favorable a los rojiblancos con 43 victorias, 17 empates y sólo 25 victorias madridistas. Los resultados son aún más hirientes en los últimis 15 años, ya que desde la temporada 2003-2004, el Madrid sólo ha saldado con triunfo 4 de sus últimas 16 visitas al Sánchez-Pizjuán.

Los blancos juegan con la motivación de salir de la crisis que ha originado su derrota ante el en la Champions y con la ambición de arrebatarle al Sevilla el liderato. Sin embargo, el Real Madrid no ha ganado en sus últimas cinco visitas al club hispalense y han perdido los últimos 4 duelos en LaLiga. De hecho, Zidane no ha ganado en su carrera como entrenador en Nervión.

El francés logró empatar en su primera visita en los octavos de final de la en 2017, un 3-3 marcado por el polémico penalti de Ramos en el que se encaró con la grada. Unos días después llegó su primera visita en LaLiga y perdió por 2-1 con una remontada espectacular del Sevilla en el descuento con goles del propio Ramos en propia puerta y de Jovetic. Al curso siguiente regresó a Nervión sin nada en juego y cayó por 3-2 con un equipo pagado de suplentes. A estos tres encuentros, hay que sumar el 3-2 que encajó el Madrid de Benítez en la 2015-20216 y el 3-0 del de Lopetegui el pasado curso.

Chciharito era el 9 del Madrid en su última victoria en Nervión

Con estos precedentes, el Real Madrid no gana en Nervión desde 2015 cuando se impuso por 2-3 de la mano de Ancelotti con un hat-trick de Cristiano Ronaldo. Curiosamente en aquel partido fue titular en el ataque del conjunto merengue Javier "Chicharito" Hernández, que jugó 70 minutos pero no fue capaz de ver portería. Ahora vuelve a encontrarse con su ex equipo en el que será el primer partido del mexicano en el Sánchez-Pizjuán.

Tras estrenar su cuenta goleadora el pasado jueves ante el Qarabag en la , Chicharito vivirá un encuentro especial aunque parece que será suplente por detrás de De Jong pero sin duda su presencia es uno de los alicientes del partido y él mismo lo admite: "Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado, no es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí".