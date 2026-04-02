El Real Madrid está dispuesto a despedir a uno de sus jugadores para fichar a Fernández

Según informan los medios de comunicación, el internacional argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, aspira a fichar por el Real Madrid durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Por su parte, el Real Madrid busca fichar a un creador de juego capaz de controlar el centro del campo, pero se enfrenta al obstáculo del elevado precio que probablemente pedirá el Chelsea por el traspaso.

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En este sentido, la emisora española «Radio Marca» ha señalado que la operación podría financiarse mediante la venta de jugadores, como el francés Eduardo Camavinga, que no ha cumplido las expectativas bajo las órdenes del actual entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

La misma fuente añadió que la no clasificación del equipo londinense para la Liga de Campeones —en caso de que se produzca— sería un factor que facilitaría el acuerdo, sobre todo ante el aumento de los informes que confirman el deseo de Fernández de abandonar los «Blues» y fichar por el equipo blanco.

El internacional argentino había expresado recientemente su deseo de vivir en la capital española, Madrid, y había mostrado su admiración por la calidad del dúo del centro del campo del Real Madrid, Toni Kroos y Luka Modrić, lo que reforzó las especulaciones sobre su futuro.