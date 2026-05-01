El Real Madrid está dispuesto a dejar marchar a su delantero tras los turbulentos acontecimientos relacionados con Endrick

Según Diario AS, el Real Madrid ve a Endrick como un miembro pleno de la plantilla para la próxima temporada. El delantero, cedido al Olympique de Lyon, ha impresionado y se ha adaptado sin problemas al nivel de la competición. Su regreso a la capital española, sin embargo, llegará a costa de otro delantero: Gonzalo García.
Desde su llegada al Real Madrid en 2024, Endrick disfrutó de minutos con Carlo Ancelotti, pero todo cambió con Xabi Alonso: el brasileño, ahora de diecinueve años, se marchitó en el banquillo y pidió salir cedido.
El Lyon contactó con el Madrid y acordaron una cesión hasta final de temporada, sin opción de compra. La operación, con contrato hasta 2030, beneficia a todos.
En Francia ha marcado siete goles y dado siete asistencias, clave en la lucha del Lyon por la Champions.
Sus actuaciones han llamado la atención de Tite, que podría convocarlo para el Mundial. El Madrid recuperará en verano a un jugador con más experiencia.
Su regreso complica la situación de Gonzalo García, suplente de Mbappé, quien con la llegada de Álvaro Arbeloa verá reducidos sus minutos.
La salida del delantero de 22 años parece inevitable, aunque no está claro si el Real Madrid lo cederá, venderá o venderá con opción de recompra. García, cuyo contrato dura hasta 2030, se ha relacionado con Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund.