El Rayo Vallecano tiene a tiro las semifinales de la Liga de Conferencia tras su contundente victoria sobre el AEK de Atenas

El Rayo Vallecano tiene un pie en las semifinales de la Conference League tras ganar 3-0 al AEK Atenas en la ida de cuartos. La vuelta será el jueves a las 21:00 en Atenas. El ganador se medirá en semifinales al vencedor del FSV Mainz 05-RC Strasbourg.

El Rayo, quinto de grupo, eliminó en octavos al Samsunspor turco por un global de 3-2. El AEK, tercero de su grupo, superó a NK Celje por 4-2 en la misma ronda. Los griegos eliminaron al NK Celje con un global de 4-2.

El Rayo comenzó soñando: a los dos minutos ya ganaba 1-0. Álvaro García centró desde la línea de fondo y Ilias Akhomach, que ni siquiera controló bien el balón, marcó el primero.

A los 20 minutos, Florian Lejeune, que instantes antes había bloqueado un remate de Luka Jovic, pareció marcar el segundo con un taconazo que golpeó el poste y entró, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.

El AEK también creó peligro: un cabezazo de Barnabás Varga repelido por el poste tras tocar en Augusto Batalla, un resbalón de Aboubakary Koita cuando se plantó solo ante el portero y un disparo bloqueado por Pep Chavarría.

Justo antes del descanso, Akhomach disparó, Strakosha rechazó y Unai López marcó el 2-0.

En la segunda parte hubo menos acción. Aun así, se marcó un gol más. Filipe Relvas tocó el balón con la mano y, tras la intervención del VAR, se pitó penalti. Isi Palazón lo transformó: 3-0. Así pues, el AEK tendrá que esforzarse mucho la semana que viene.