Mohamed Salah silenció las críticas por su ausencia ante el París Saint-Germain y alcanzó un nuevo hito personal.

Este sábado, en la jornada 32 de la Premier League ante el Fulham, amplió su legado.

En el minuto 40 marcó el segundo del Liverpool con su característico disparo al segundo palo.

Según Opta, es uno de los pocos jugadores con 250 participaciones en goles (sin penaltis) en la Premier.

Ya suma 157 goles y 93 asistencias, sin contar penaltis.

Esta exclusiva lista la lideran Wayne Rooney (185 goles + 103 asistencias), Ryan Giggs (107 goles + 162 asistencias) y Alan Shearer (204 goles + 64 asistencias). (204 goles y 64 asistencias).

Le sigue Andy Cole con 259 (186 goles y 73 asistencias) y, justo después, Salah con 250 (157 goles y 93 asistencias).

Este logro confirma el impacto del «Rey Egipcio» en una de las ligas más competitivas del mundo, pese a la incertidumbre sobre su futuro tras anunciar su salida del Liverpool al final de la temporada.

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