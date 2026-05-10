El PSV puede ayudar al Ajax a conseguir el pase a la fase previa de la Liga de Campeones en la última jornada

En la última jornada, el PSV puede decidir la lucha por el tercer puesto. Si vence al FC Twente, podría dejar al Ajax fuera de la previa de la Liga de Campeones. El equipo de Ámsterdam está a tres puntos de Enschede y necesita un milagro.

Ajax perdió en casa 1-2 contra Utrecht y casi dice adiós al tercer lugar.

Un empate del PSV frente al FC Twente este fin de semana bastaría para frustrar esas aspiraciones. Si empatan, el Ajax quedaría eliminado de la lucha y debería conformarse con los play-offs. Si el PSV gana y el Ajax vence al sc Heerenveen, el tercer puesto aún podría ser para el quinto clasificado, siempre que el NEC no gane en casa al Go Ahead Eagles.

FC Twente, por su parte, goleó 4-0 al Sparta Rotterdam y, dirigido por John van den Brom, ocupa el tercer puesto con el pase a la fase previa de la Liga de Campeones casi asegurado.

Sin embargo, un empate no les garantiza la clasificación: el NEC podría superarlos si vence al Go Ahead, ya que ambos equipos tienen la misma diferencia de goles.

Ajax, por su parte, visita al SC Heerenveen y necesita ganar para soñar con el tercer lugar. La última jornada se presenta emocionante, con el PSV como involuntario protagonista.

Sin embargo, el entrenador Peter Bosz solo acepta la victoria. «Queremos ganar», advirtió al Twente. En el último partido fuera de casa, el PSV venció 1-4 al Go Ahead sin mayores problemas.