El PSV renovará el contrato de Amir Bouhamdi, informa el Eindhovens Dagblad. El delantero de 17 años, cuyo vínculo vence en 2028, podría extenderlo varios años más.

El delantero ha brillado en la UEFA Youth League, donde marcó un gol y dio una asistencia en cuatro partidos. El equipo juvenil del PSV superó la fase de grupos, pero cayó ante el Chelsea en la ronda intermedia tras los penaltis.

Desde el parón invernal ha jugado diez partidos con el Jong PSV en la Keuken Kampioen Divisie, con un gol y dos asistencias.

Según el medio regional, su progresión atrae el interés de varios clubes internacionales de primer nivel.

Según Rik Elfrink, hay gran entusiasmo en torno al joven delantero y el PSV quiere asegurarse de disfrutar de su fútbol durante mucho tiempo.

Gracias a su rápida evolución, a principios de este año ingresó en la primera plantilla. Se espera que, una vez cumplidos los 18, firme un contrato de hasta cinco años; por ahora, al ser menor, solo puede comprometerse por tres.