El PSG se abre a una cesión con obligación de compra en el caso Neymar

El club francés no acepta jugadores como canje, pero sí podría diferir el cobro una temporada. El precio, entre 220 y 250 millones

El está comenzando a idear nuevas estrategias para abordar el futuro de Neymar. Goal ha podido saber que los franceses siguen dando prioridad a las ventas inmediatas y al contado, pero están empezando a ver con buenos ojos la opción de una cesión con obligación de compra que oscilaría entre 220 y 250 millones de euros.

Leonardo, director deportivo del club parisino, mantuvo conversaciones esta semana con dirigentes del , el ​​ e incluso la para comentar la situación de la estrella brasileña. En principio, recibir jugadores a cambio del traspaso del jugador quedaría fuera de las opciones que baraja el PSG.

Neymar sigue sin jugar y después de haber entrenado solo en los últimos días, el brasileño sigue decidido a marcharse, especialmente al Barça. Sin embargo, con el mercado de transferencias llegando a su fin en Europa (2 de septiembre), Leonardo quiere tener una reunión con el delantero esta semana junto con el entrenador alemán Thomas Tuchel.

En la reunión, el directivo, el entrenador y el jugador buscarán opciones para proseguir si la negociación para su salida no fructifica, el futbolista tendrá que seguir en la disciplina del equipo al menos hasta diciembre si eso no ocurre.

El deseo de marcharse de Neymar no se ha aminorado. Al contrario, fue el propio jugador, cuando todavía estaba de vacaciones en , el que pidió que se abriesen las negociaciones para su salida. Además, y como muestra de que las circunstancias no son normales, el jugador todavía no ha debutado todavía esta temporada con el equipo francés.