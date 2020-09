El PSG sale a respaldar a Neymar, quien aseguró haber recibido insultos racistas

El brasileño acusó a Álvaro González, del Olympique Marsella: “Me dijo 'mono hijo de puta'"

El fútbol pasó a un segundo plano en el -Olympique de la . Los principales focos se dirigieron al episodio que protagonizaron Neymar y Álvaro González. El brasileño acusó al central español de racista. "Mostrar mi agresión es fácil, ahora quiero ver la imagen en la que el racista me llama 'mono hijo de puta'. ¡Eso quiero ver! Por una gambeta me amonestan y por un golpe me expulsan. ¿Y ellos? ¿Y ahí?", escribió el delantero del PSG en sus redes sociales.

Este lunes, con las pulsaciones más bajas, el equipo de París decidió sacar un comunicado para defender a su estrella, brindándole todo tipo de apoyo.

Comunicado del PSG:

El Paris Saint-Germain apoya firmemente a Neymar Jr, quien le dijo que había sido víctima de insultos racistas por parte de un jugador contrario.

El club recuerda que no hay lugar para el racismo en la sociedad, el fútbol o nuestras vidas y hace un llamamiento a todos para que se pronuncien contra todas sus manifestaciones en todo el mundo.

Desde hace más de 15 años, el club apuesta fuertemente por la lucha contra todas las formas de discriminación junto a sus socios como SOS Racisme, Licra o Sportitude.

El Paris Saint-Germain cuenta con la Comisión Disciplinaria de la LFP para investigar y esclarecer estos hechos. El club queda a su disposición para colaborar en el avance de las investigaciones.