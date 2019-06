Lesionado y envuelto en rumores de salida, Neymar vuelve a jugar para el PSG

El delantero brasileño es la imagen del lanzamiento promocional de 'Air Jordan' y Nike. ¿Petición comercial o mensaje para posibles compradores?

¿Será que el Paris Saint-Germain ha enviado este sábado un claro mensaje en torno a la figura de Neymar ? ¿U obedecerá a una petición comercial? Como sea, el club parisino ha utilizado la imagen del delantero brasileño para promocionar las nuevas equipaciones 'Air Jordan' , una publicación en redes sociales que puede ser interpretada como un aviso a los clubes que quieran contratar a la estrella brasileña, con el y el entre ellos.

En ese sentido, el campeón de la Ligue1 colocó a Neymar para el lanzamiento de la campaña promocional de la nueva línea de sus equipaciones 'Air Jordan', una colaboración con la marca asociada Nike que había comenzado en el verano de 2018. Envuelto en rumores que lo vinculan con un posible regreso a la Liga de , el lesionado crack brasileño sigue 'jugando' para el .

Cabe aclarar que, pese a que el PSG no tiene intención alguna de vender a Neymar, en el Parque de los Príncipes sí están dispuestos a abrir la mano si llega una gran oferta por los servicios del ex jugador del Santos , que no se siente cómodo en la capital de después de unos meses trufados de lesiones y asuntos extradeportivos.

Neymar sabe que interesa al Real Madrid , pero hace meses que conoce la postura del Barça de cara a un posible regreso al Camp Nou. Como ya publicó Goal el pasado noviembre, la hoja de ruta que debería seguir es la siguiente: pedir perdón públicamente por su marcha, rebajarse el salario para encajar en la plantilla y por último, retirarse del contencioso que mantiene contra el Barcelona en los tribunales . Si Neymar cumple esos requisitos, sabe que podría volver al Camp Nou, donde el vestuario le recibiría con los brazos abiertos.

¿Y qué pediría el PSG por Neymar si se quiere marchar? Según ha podido contrastar Goal, el Barcelona ya tiene en mente un plan que incluye a su compatriota Coutinho.