El Barcelona ya sabe qué precio tiene Neymar: Coutinho, Semedo y 50 millones

Noticia Goal: el club parisino abre la mano para negociar por Neymar; ahora la pelota está en el tejado azulgrana

Después de varias semanas de absoluto silencio, por fin el ha abierto la mano a la posibilidad de dejar salir a Neymar Junior con dirección a . Según ha podido saber Goal, el equipo francés ya ha puesto la primera pieda para acceder a negociar y ha puesto un precio por el jugador brasileño. ¿Qué es lo que pide el PSG para dejar salir a Neymar? Fuentes cercanas a la negociación indican a Goal que el PSG, para dejar salir a Neymar este verano, ha pedido a Philippe Coutinho , a Nelson Semedo y además, una cantidad de dinero cercana a los 50 millones de euros en "cash" . El Barça, que hasta la fecha se quejaba amargamente de que el club parisino no le contestaba a sus peticiones y no atendía sus demandas por Neymar, ahora ya sabe por fin qué es lo que tiene que hacer si quiere hacerse con Neymar y evitar que negocie su salida con otros clubes.

El PSG quiere a Philipppe Coutinho y Semedo. El primero, según ha podido saber Goal, es del agrado de Thomas Tuchel. No así Ousmane Dembelé , ofrecido por el Barcelona para entrar en la operación, ya que ya el galo no tuvo una relación precisamente cordial en el Borussia de Dortmund con el actual técnico del PSG. Otro al que también se ha ofrecido, sin éxito, es a Samuel Umtiti, pero el PSG no le quería. El otro elegido por el club parisino para entrar en el "pack" por Neymar es Nelson Semedo, un jugador que gusta y mucho en París. Hace un mes, el club no quiso negociar la salida de Semedo pese al interés del . Ahora es el PSG el que quiere al lateral derecho luso. Además, el cuadro parisino, que necesita dinero, exige al Barcelona una cantidad en torno a los 50 millones de euros, porque necesita liquidez.

El Barça ya sabe qué quiere el PSG para dejar salir a Neymar. Precisamente por eso, nada más recibir la comunicación por parte del equipo parisino, se produjo una reunión improvisada en la que participaron Ernesto Valverde, técnico del FC Barcelona, el secretario técnico, Eric Abidal; su adjunto, Ramon Planes y también Oscar Grau, el CEO del club. El presidente Bartomeu también está ya informado, de primera mano, de las exigencias de un PSG que abre la puerta Neymar, pero que, a cambio, pide a Coutinho, Semedo y 50 "kilos". Ahora la pelota está en el tejado del Barça. Si no quiere que el entre en escena, deberá actuar.

Por su parte, Neymar Junior espera acontecimientos y espera salir de París cuanto antes. El club, también. Desea que se solucione cuanto antes su situación. Ahora es el Barcelona el que debe acelerar.