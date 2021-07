El propietario de I3Ventures reconoce que el contrato con el Barça contemplaba los perfiles que difamaron

Carlos Ibáñez negó ante la juez que los mensajes fueran para difamar. "El objetivo era proteger la reputación del club", dijo

La junta directiva de Josep Maria Bartomeu encargó los perfiles en las redes sociales que se dedicaron a atacar a personajes del entorno blaugrana, entre ellos exjugadores como Xavi Hernández o Pep Guardiola, exdirectivos de la entidad, periodistas, empresarios, el presidente actual Joan Laporta, candidatos a la presidencia e incluso a jugadores de la plantilla como Gerard Piqué. Según han explicado fuentes jurídicas cercanas a Carlos Ibáñez, el propietario del conglomerado empresarial NiceStream contratado por el Barcelona admitió ante la juez que el encargo de dichos perfiles en redes fue del mismo club mediante Jaume Masferrer, mano derecha del entonces presidente Bartomeu.

Carlos Ibáñez es uno de los cinco imputados del caso 'Barçagate' que investiga el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, junto con los mismos Bartomeu y Masferrer, el exjefe de los servicios jurídicos del club, Román Gómez Ponti, y el exCEO, Óscar Grau. Ibáñez, que declaró desde Uruguay por vídeoconferencia, estuvo más de dos horas hablando ante la juez Alejandra Gil y reconoció, además de la petición del servicio por parte del Barcelona, que el club le pidió que siguiera trabajando pese a habarse cancelado los contratos tras descubrirse el escándalo, en febrero de 2020. En marzo, con la expansión de la Covid-19, se decidió finalmente suspender la relación.

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, según el empresario uruguayo, este servicio era considerado como un "extra", llevado a cabo sin cobrar y fuera del contrato suscrito con el club, y que solamente suponía "un 3 o un 4% de los trabajos encargados". Asimismo, Ibáñez negó que los mensajes en las redes sociales fueran difamatorios y que el objetivo real era proteger la reputación de la institución, de la que forma parte el presidente Bartomeu. "Buscábamos como parar el daño", expresó en la declaración. "Si atacan a Valverde, yo digo que Guardiola no gana campeonatos. Esto no es difamar, esto es verdad", dijo ante la juez. Y puso un segundo ejemplo vinculado con el mismo Guardiola: "Guardiola dice que la institución no cuida a los menores y resulta que su hermano es el que se lleva a los chavales".

El empresario admitió que todos los informes confeccionados sobre dichos perfiles los recibió siempre Jaume Masferrer. Además, también explicó que sus empresas detectaron la existencia de bots en las redes sociales vinculados a tres personajes del entorno blaugrana: Víctor Font, Joan Laporta y el fundador de Mediapro, Jaume Roures. Según explicó Carlos Ibáñez, estos bots se dedicaban a atacar a Josep Maria Bartomeu.

Inicio político y fraccionamiento encargado

La primera reunión entre Carlos Ibáñez y los directivos del Barcelona fue en octubre de 2017. Para aquel entonces, Catalunya vivía una situación delicada con la convocatoria del referéndum de independencia del día 1 de octubre. Según explicó el empresario ante la juez, fue él mismo quién detectó que el Barcelona estaba siendo víctima de ataques desde ambos bandos, independentistas y anti-independencia, y propuso sus servicios por un valor anual de 1,2 millones de euros, una cifra que acabó rebajándose hasta 1.107.000 euros tras una primera reunión con Bartomeu, Masferrer, Grau y el jefe de finanzas, Pancho Schröder. El mismo Grau le hizo la petición, por orden de la junta directiva, de fraccionar los contratos en varias partes para imputarlas en varios centros de coste del club, como la Masia, la Fundación o el Barça Innovation Hub.

Mintió a Catalunya Ràdio

El 20 de febrero de 2020, tras la publicación del escándalo, Carlos Ibáñez acudió a Catalunya Ràdio para someterse a una entrevista sobre el caso que acababa de explotar. Preguntado por dicha entrevista, Ibáñez reconoció haber mentido para proteger la confidencialidad del contrato y admitió que fue concertada por el FC Barcelona. Goal puede confirmar que el día anterior a la entrevista hubo una reunión entre el presidente Josep Maria Bartomeu, Jaume Masferrer y la presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach.